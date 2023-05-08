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台亞首季每股賺0.16元 較上一季度由虧轉盈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

感測半導體廠台亞（2340）今（8）日公告今年首季營運成果，單季獲利6,996萬元，每股純益0.16元，皆較上一季度由虧轉盈，同時董事會決議分派股利，擬配發每股1元的現金股利，依收盤35.15元計算，隱含現金殖利率約在2.8%，並訂將於6月20日召開股東會。

台亞表示，配合公司營運規劃，聘任美祿科技前研發副總林恒光為新任技術長，另外，因應集團未來長期發展及產能擴增需求，擬向銅鑼科學園區申請租用工業用地，用以興建自用廠房。

台亞還公告，配合子公司光磊先進營運發展、吸引及留任所需專業人才、及為符合申請股票上市（櫃）法令規定，為配合子公司光磊先進未來申請股票上市（櫃）計畫，將對光磊先進放棄參與其現金增資計畫案，且持股需降至70%以下。

光磊 股票 股利

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