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佳世達 IT 本業第2季擺脫「五窮六絕」 估業績優於首季

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）今（8）日舉行法說會，展望後市，董事長陳其宏維持先前看法，預估營運將逐季上揚，其中，醫療、智能方案事業群將續強，而在本業資訊事業方面，佳世達總經理黃漢州指出，雖第2季為IT產業淡季，素有「五窮六絕」說法，但依照現在訂單狀況來看，可能相對首季仍有微幅成長，整體來看，佳世達看好第2季營收、獲利將優於首季，整體毛利率則維持首季高檔水準。

展望第2季，佳世達看好市場供需可在上半年逐漸恢復平衡，但全球銀行危機仍需密切關注，而通膨、升息、戰爭及市場買氣等大環境景氣對營運面的挑戰仍存在，尚須審慎應對。

陳其宏維持先前看法，定調今年首季將是全年「谷底」，預估營運將逐季上揚，而下半年需求也將逐步回升，帶動營收、獲利向上，但具體回溫速度仍要看全球經濟景氣。

佳世達總經理黃漢州坦言，首季資訊產品業務偏弱，而傳統第2季為IT產業淡季，素有「五窮六絕」說法，但依照現在訂單狀況來看，可能仍有微幅成長，隨著下半年進入傳統電子業旺季，加上庫存調整已進入尾聲，預計生產面將拉到較合理水平。

個別事業群方面，黃漢州指出，醫療、智能事業群首季表現欣欣向榮，預期接下幾個季度也將維持不錯表現。網通事業群首季表現亦佳。

在毛利率方面，佳世達首季達15.85%，創下十年單季新高紀錄，且連續兩季超過15.5%，佳世達預計，本季毛利率將與首季表現相當。

此外，佳世達今年啟動「2027年高附加價值事業獲利過半」的新願景，在四大事業方向中，持續強化醫療事業布局。佳世達第一季高附加價值事業營收占比達51%，其中醫療事業年增率達29%，醫療事業的毛利率與營業淨利率雙率雙升，近期更擴大醫藥通路布局，醫療事業將成為最重要的成長動能。

陳其宏表示，醫療事業去年達到200億元營收的里程碑，包括醫院經營、醫材布局皆已具備相當基礎，除大陸兩大綜合醫院穩健經營之外，更啟動「醫材醫藥雙引擎」之成長策略，透過投資諾貝兒寶貝(丁丁藥局)擴大布局醫藥通路，雙方將緊密合作以掌握樂齡通路服務商機。

黃漢州表示，醫院體質營運健康，在疫情解封後更是穩健成長，並積極投入擴建，以支持下階段的成長動能。蘇州明基醫院醫療研發中心在第二季完工，南京明基醫院也已投入二期建設，預計明年第三季完工啟用。

佳世達 毛利率 布局

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