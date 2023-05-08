快訊

金馬導演離世享年53歲 新片3月底才殺青成遺作

沒崩下去…星宇股價黑翻紅 網友嘆沒便宜可撿

花錢買永久只值8年？伊莉論壇「永久尊貴會員」無預警掰了 用戶怒批詐欺

集邦：鋰價止跌回升 5月中國大陸動力電池產業鏈復甦在即

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

集邦（TrendForce）今（8）日表示，4月中國大陸電池級碳酸鋰均價跌至每噸人民幣19.8萬元，月跌39%；氫氧化鋰則跌至每噸人民幣26.6萬元，月跌33%。儘管均價環比上月跌幅擴大，但鋰鹽價格已在4月中下旬出現止跌回升的跡象。除此之外，電解液原料六氟磷酸鋰近期也開始回漲，負極材料、磷酸鐵、鋰電銅箔等材料價格也已接近觸底，動力電池產業鏈價格逐漸回穩。

集邦表示，由於鋰鹽價格在4月止跌回穩前已續跌五個月，使各類鋰離子電池產品價格回落至2021年底鋰離子電池市場需求爆發前的水準。具體看產品價格（均以人民幣計），4月車用方形三元電芯、鐵鋰電芯和軟包型三元動力電芯均價分別跌至0.83元/Wh、0.74元/Wh和0.87元/Wh。

儲能電芯方面，集邦說，4月磷酸鐵鋰儲能電芯月跌10.5%，約0.74元/Wh，而磷酸鐵鋰材料價格近期則已開始上漲，同時企業訂單也開始回暖；消費電池電芯方面，鈷酸鋰電芯4月均價8.54元/Ah，月跌9.3%，同樣近期鈷酸鋰市場有所回暖。

TrendForce表示，目前中國大陸動力電池廠商去庫存已接近尾聲，供需關係經過逾一個季度的市場化調節已逐漸走向正常。目前電池材料價格逐漸持穩，以及市場需求穩健增長，中國大陸動力電池產業鏈有逐漸回溫的跡象，隨著下游需求回暖，6月有望迎來全面復甦。

延伸閱讀

集邦：電視面板需求回溫

陸電動車充電專利數 世界居冠

集邦：消費端DRAM價格恐難反彈

高雄住宅區設儲能場爭議不斷 議員籲速訂綠能自治條例

相關新聞

陌生連結不敢點？ 先試Whoscall新功能「檢查連結」

在生成式AI的浪潮下，各大社群平台充斥詐騙廣告或更加生動的詐騙簡訊劇本，加劇了財務損失或個資外洩的風險，根據刑事局最新統...

5G教育應用 台灣大首度導入MR智慧教學即時解決問題

數位發展部今(8)日舉辦「強化偏鄉服務」南投縣產業應用服務場域記者會，結合台灣大（3045）5G 技術，搭配MR智慧眼鏡...

太陽能板有毒及汙染土地？ 太陽光電協會嚴正駁斥

近日媒體報導提到太陽光電板有毒的論述，掀起波濤，太陽能光電產業協會今（8）發表聲明嚴正駁斥，並強調所有廠商都接受嚴厲監督...

微軟打造「5G 前瞻戰隊」 驅動完整生態系

台灣近年來全面推動 5G 商轉，結合 AI 浪潮與 IoT 物聯網技術，賦予各產業創造多元的應用場域，創造強大的產業轉型...

為何美國將半導體視為國家生死存亡的關鍵產業？ 14張圖告訴你

2023年SIA最新報告對美國半導體過去幾年的表現以及現狀進行了詳細的數據分析，並提出了促進創新並確保美國持續的技術領先地位的幾條建議。美國半導體產業是美國經濟實力、國家安全、全球競爭力和技術領導力的關鍵敺動力…

電視面板需求回溫 Q2 LCD產線稼動率有望回升至77%

疫後需求明顯放緩，加上新產能持續釋放，導致面板市場供需失衡。為解決困境，面板廠自2022下半年開始調降產線稼動率至七成以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦