集邦：鋰價止跌回升 5月中國大陸動力電池產業鏈復甦在即

集邦（TrendForce）今（8）日表示，4月中國大陸電池級碳酸鋰均價跌至每噸人民幣19.8萬元，月跌39%；氫氧化鋰則跌至每噸人民幣26.6萬元，月跌33%。儘管均價環比上月跌幅擴大，但鋰鹽價格已在4月中下旬出現止跌回升的跡象。除此之外，電解液原料六氟磷酸鋰近期也開始回漲，負極材料、磷酸鐵、鋰電銅箔等材料價格也已接近觸底，動力電池產業鏈價格逐漸回穩。

集邦表示，由於鋰鹽價格在4月止跌回穩前已續跌五個月，使各類鋰離子電池產品價格回落至2021年底鋰離子電池市場需求爆發前的水準。具體看產品價格（均以人民幣計），4月車用方形三元電芯、鐵鋰電芯和軟包型三元動力電芯均價分別跌至0.83元/Wh、0.74元/Wh和0.87元/Wh。

儲能電芯方面，集邦說，4月磷酸鐵鋰儲能電芯月跌10.5%，約0.74元/Wh，而磷酸鐵鋰材料價格近期則已開始上漲，同時企業訂單也開始回暖；消費電池電芯方面，鈷酸鋰電芯4月均價8.54元/Ah，月跌9.3%，同樣近期鈷酸鋰市場有所回暖。

TrendForce表示，目前中國大陸動力電池廠商去庫存已接近尾聲，供需關係經過逾一個季度的市場化調節已逐漸走向正常。目前電池材料價格逐漸持穩，以及市場需求穩健增長，中國大陸動力電池產業鏈有逐漸回溫的跡象，隨著下游需求回暖，6月有望迎來全面復甦。