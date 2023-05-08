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微軟打造「5G 前瞻戰隊」 驅動完整生態系

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣微軟宣布與在地夥伴成立「5G 前瞻戰隊」，建構完整 5G 生態系，持續驅動產業數位轉型。微軟／提供
台灣微軟宣布與在地夥伴成立「5G 前瞻戰隊」，建構完整 5G 生態系，持續驅動產業數位轉型。微軟／提供

台灣近年來全面推動 5G 商轉，結合 AI 浪潮與 IoT 物聯網技術，賦予各產業創造多元的應用場域，創造強大的產業轉型動能。台灣微軟與經濟部技術處在 2020 年成立「物聯網卓越中心」，運用雲端 AI、5G、大數據、機器學習等技術與服務，積極協助台灣製造業加速進行數位轉型並已有具體成果。微軟今（8）日舉辦台灣智慧製造永續創新論壇，為協助企業掌握 5G 與 AI 技術契機，微軟宣布成立「5G 前瞻戰隊」，邀請中華電信（2412）、英業達（2356）集團、和碩聯合科技（4938）、華電聯網（6163）、伸波通訊堅強的產業夥伴出席，期望透過整合夥伴資源與力量，建構完整 5G 生態系深化產業創新，帶領台灣產業前進國際舞台。

響應政府「數位國家、智慧島嶼」的發展願景，微軟持續偕同國發會推動 5G 發展。國家發展委員會主任委員龔明鑫表示：「5G 技術發展驅動台灣數位轉型與全球關鍵定位，隨著 AI 時代來臨，有非常多示範性應用亦同步發展。台灣微軟成立 5G 前瞻戰隊，整合在地產業科技技術能量，深化台灣產業數位轉型的動能，我們非常樂見微軟長期與政府同行，持續挹注最新 5G 技術與雲端資源，也積極進行國際交流計畫，共同強化台灣產業韌性，創造更多可能！」

台灣微軟總經理卞志祥表示：「台灣具備強大 5G 優勢，擁有完整技術能量及支援全球供應鏈的深厚基礎，面對 AI 浪潮，我們看見從製造業、半導體和零售等許多台灣企業皆積極展開轉型，並思考 5G 及 AI 多元應用可能。微軟以 Azure 雲端平台為核心，結合 OT、CT、IT 全方位先進技術，攜手產業夥伴共同成立『5G 前瞻戰隊』，透過串聯 5G 生態圈，實際應用 5G 及 AI 技術，延伸 5G、AIoT 創新應用場域，賦能企業與產業夥伴，加速驅動在地產業數位轉型。未來微軟也將以持續擴大 5G 生態系為目標，全面強化產業競爭力，帶領台灣產業走向國際，開創 AI 時代 5G 應用新篇章。」

台灣微軟與在地夥伴成立「5G 前瞻戰隊」，透過建構完整生態系，為 5G、AI 最新科技應用推展至更多場域，目前有中華電信、英業達集團、和碩聯合科技、華電聯網、伸波通訊等微軟重要產業合作夥伴加入。中華電信作為 5G 通訊領導者，攜手華電聯網合作 5G 智慧展演；英業達集團基於微軟 Azure Private 5G Core 的核心網路軟體與英特爾 5G 優化 CPU 伺服器，打造 5G 企業專用網路解決方案；和碩與微軟共同開發 5G-ORAN 基站，透過伸波通訊（Wave-In）整合資料傳輸，連接至軌道衛星後傳送至終端裝置，成功加強 5G 專網的覆蓋。未來微軟亦將持續攜手更多國內外合作夥伴，擴大 5G 產業生態系，帶領產業掌握 5G AIoT 新世代契機，持續驅動產業數位轉型。

面對 5G AIoT 應用蓬勃發展，微軟持續推出各項創新解決方案與服務，以協助企業更妥善的運用各項新科技。為持續推動產業智慧轉型，微軟透過 Azure 私人多接取邊緣運算（MEC）與 5G 串接，打造覆蓋廣泛、綿密的快速專網外；同時透過 Azure 私人 5G 核心在企業邊緣快速部署及管理私人 5G 網路，助力企業依需求彈性選擇，更易於整體佈建與發展。

5G 微軟

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