電視面板需求回溫 Q2 LCD產線稼動率有望回升至77%

疫後需求明顯放緩，加上新產能持續釋放，導致面板市場供需失衡。為解決困境，面板廠自2022下半年開始調降產線稼動率至七成以下，以便有效去化庫存。

TrendForce表示，近期伴隨電視面板需求回溫，加上電視報價的上揚，預估第2季Gen5（含）以上LCD產線稼動率（以面積計）將有望回升至77%，不過實際產出面積在樂金顯示器（LG Display）收斂P6、P7和廣州LCD產線後，仍較去年同期大幅減少。

TrendForce進一步表示，面板廠目前的稼動率回升是來自於實際的訂單需求，故TrendForce認為，第2季LCD市場供需比在稼動率回升下，應會維持在健康水位，下半年面板廠仍需保持謹慎控管及快速反應的策略，以維持市場的平衡。

以各世代線來看，面板廠的電視面板庫存在經歷半年以上的生產調節後，已回復到健康水位。今年第1季伴隨中國品牌廠提前啟動五一及618促銷檔期備貨，不僅帶動需求回溫，也推升電視面板報價提前落底反彈，第二季價格上漲趨勢維持不變。

TrendForce預估，有九成以上的產能用於電視面板生產為主的Gen10.x產線，其產線稼動率將較第1季成長超過十個百分點、來到83.2%。

Gen8.x產線方面，由於疫情期間LCD監視器和筆電面板需求火熱，大部分面板廠在當時已將該產線部分的電視產能挪移至生產IT項目，儘管電視面板需求回升亦有助Gen8.x的稼動率回升，但受限於IT產品需求無顯著提升，稼動率僅較第1季增長7.6個百分點達79.4%。

Gen7.5（含）以下產線方面，在手機面板維修市場需求增溫，以及部分IT面板需求仍較第1季有所增加的帶動下，預估稼動率將回升至69%，TrendForce目前仍保守看待其成長性。