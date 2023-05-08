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數位部強化偏鄉數位服務 曝 5G 跨領垂直應用成果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
消防署使用5G應用進行防災演習。（記者/余弦妙攝影）
消防署使用5G應用進行防災演習。（記者/余弦妙攝影）

數位發展部今 （8）日次長李懷仁至南投縣竹山鎮、仁愛鄉瞭解偏鄉數位通訊服務應用，透過現場展示，實地瞭解行動通信業者發展5G創新垂直應用於智慧防災、智慧教育及智慧醫療等不同場域的執行情形，期盼藉由發展新型態5G應用模式，消弭城鄉數位落差。

數位部指出，順暢的通訊網路是基本人權，數位部做為我國數位產業發展的馬達（moda），持續推動「電信事業參與垂直應用服務折扣頻率使用費審查作業」、「推動垂直應用場域實證與法規調適計畫」等措施，鼓勵發展5G垂直場域與佈建5G寬頻服務，也與各產業攜手合作，促進我國各地與各類產業數位轉型的創新應用模式，提升我國產業的數位競爭力，同時強化偏鄉數位服務。

數位部表示，透過政策引導所鼓勵電信業者積極投入建設及促進5G垂直應用發展的地點，未來透過持續精進頻率使用費收費機制等，以政策導引方式促使不同領域之跨界合作，使我國行動通信業者積極發展5G、物聯網（IoT）及其他創新垂直應用，推動創新應用服務發展。

數位部表示，李懷仁首先參訪南投縣竹山鎮內政部消防署訓練中心，中華電信為實現5G「智慧防災」消防訓練場域，與訓練中心共同打造「高寫實虛擬實境體感多人消防模擬訓練系統」，搭配5G高效傳輸網通設備，模擬各類情境，讓消防學員如臨救災現場進行各種消防演練。透過新一代智慧消防訓練場域，強化我國消防災害搶救、指揮調度等專業技能，有效提升我國整體消防訓練能量。

隨後至南投縣竹山鎮鯉魚國小觀摩台灣大哥大推動「智慧教育」成果。台灣大哥大自2017年起啟動的「Coding Fun 偏鄉玩程式」計畫，今（2023）年首次導入5G先進通訊技術的教學載具，運用5G行動網路大頻寬及低延遲之特性，搭配混合實境（MR）技術，帶領學生從遊戲中學習，不僅培養程式邏輯思考能力，更藉由實際接觸創新科技，提升學生學習興趣。

此外，李懷仁9日將赴南投縣仁愛鄉衛生所，了解遠傳電信透過5G通訊結合遠距診療雲端服務平臺，整合埔里基督教醫院醫療資源，藉由「智慧醫療」提升偏鄉民眾的醫療品質與就醫可近性。透過遠距診療儀器，埔里基督教醫院協助支援仁愛鄉衛生所進行皮膚科會診，並規劃擴大會診範圍，讓高品質的醫療資源及服務送到偏鄉角落。

5G

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