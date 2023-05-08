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台亞宣布配發1元股利 聘林恒光為新任技術長

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

半導體廠台亞今（8）日宣布配發1元現金股利，依5月5日收盤35.5元計算，殖利率約2.8%，並訂將於6月20日召開股東會，且同時聘任前美祿科技前研發副總林恒光為新任技術長；台亞今股價開高走低，午盤過後下殺翻黑，盤中跌幅逾0.14%。

台亞第一季營收8.31億元，年減35.12%，每股純益（EPS）-0.16元；不過，蘋果最新一代Apple Watch將搭載更強大的健康偵測功能，對感測元件需求與規格要求更高，台亞獨家供應Apple Watch相關感測器元件，將是蘋果擴大Apple Watch健康偵測功能的大贏家。

且台亞日前宣布攜手子公司積亞衝刺當紅的功率元件、第三代半導體等，台亞表示目前功率元件在自家的6吋廠開發順利，朝高功率方向邁進，今年首季已送樣給客戶，相關產品線展望正向，客戶詢問度和下單狀況極佳。

台亞另公告，為配合子公司光磊先進未來申請股票上市(櫃)計畫，將對光磊先進釋股作業並放棄參與其現金增資計畫案，且對光磊先進持股需降至70%以下；光磊先進顯示科技公司是為台亞百分之百轉投資的子公司，前身為光磊科技，因專注於感測半導體元件製造，將顯示屏事業部門切割為光磊先進顯示科技公司。

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