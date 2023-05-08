5G 前瞻戰隊成立 伺服器大廠英業達攜微軟衝 AIoT

台灣近年來全面推動5G商轉，結合AI浪潮與IoT物聯網技術，英業達（2356）數位長陳維超今（8）日指出，近年越來越多的資訊處理都透過數位轉型成功上雲，旗下包括ERP、IT等都已完成移植，再加上子公司在地段的配合，已經相當領先，公司盼藉與微軟合作，賦予各產業創造多元的應用場域，創造強大的產業轉型動能。

陳維超指出，對於今日主題5G方面，英業達也可以算是微軟的第一個客人，公司將攜手微軟成為「5G前瞻戰隊」的一員，建構完整5G生態系深化產業創新，他強調，這是非常重要的未來趨勢，將會強化整個產業的競爭力，帶領台灣走向國際。

陳維超表示，英業達目前將5G技術初步整合後，再放到桃園的智慧工廠來深化，隨著越做越大的網路趨勢，導入智慧製造，讓5G的成果也越來越明顯，統合成「5G智慧製造的專網」，透過5G技術來做智慧工廠，再將這個技巧推動給英業達的製造夥伴，讓智慧製造的進程持續前行，推廣給全世界。