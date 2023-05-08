台積電都信「這一尊」？網見電梯也有 心驚：看到這一包會嚇死

image source：FB/乖乖

文／陳羿郿

國民零食「乖乖」是許多台灣人童年記憶中的味道，除此之外，「乖乖」還流傳一都市傳說，只要在機器、設備旁擺設乖乖，特別要是綠色奶油椰子口味，就能讓設備「乖乖運作」。近日有眼尖的民眾發現，一處電梯內竟然也發現貼著一包乖乖，引起不少網友憂慮，「電梯可能很常故障！」



電梯貼一大包乖乖：「你最棒，不會故障」

一名網友在「路上觀察學院」分享一張電梯內部照，只見上方竟然貼著一包乖乖，上面寫著「你最棒，不會故障」讓原PO笑喊：「都市傳說是真的XD」。

image source：FB/路上觀察學院

網友憂：這電梯是多卡？

照片曝光後，網友打趣說道，「故障時可以拿來當應急食物」、「不是傳說，是黑科技」、「台積電都信了，就是了」、「不小心受困電梯還有備用乾糧」、「當你某天看到乖乖被幹走

搭電梯的人：完了」、「風水師第一指名」、「你知道高科技業裡也一堆綠乖乖嗎？綠乖乖才是台灣護國神山的護國神山」。

另外，也有不少網友指出，「在電梯裡看到，反而是要擔心自己了吧！是電梯ㄟ不是電腦主機ㄟ」、「搭電梯看到這個要緊張吧，是多調皮才用乖乖壓制」、「這電梯是多卡才需要這麼大包的乖乖」、「你要不要先看安全檢查過期了沒」、「看到這一包會嚇死吧！？」「電梯有放著包還比較恐怖啊」。

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