供應鏈加速移出中國，蘋果能如願嗎？ 一個數據真的好誠實

迄今為止，蘋果已經進入中國30年，花費數十億美元打造了複雜的供應鏈生態，蘋果CEO庫克在4月初訪華時也強調，蘋果享受與中國之間的共生關系。然而蘋果正面臨著來自投資者和美國政府的巨大壓力，他們要求蘋果與中國脫鉤，並加速供應鏈多元化步伐，事實証明蘋果已開始行動。

力証：加大印度投資力度 富士康深圳廠減薪

彭博社記者Mark Gurman撰文稱，蘋果正暗中分散供應鏈至印度、越南、馬來西亞和愛爾蘭4個國家，其中印度作為iPhone和配件的生產地，越南作為AirPods和Mac組裝地，馬來西亞生產部分Mac，愛爾蘭則供應相對較容易生產的產品包括iMac等。蘋果運營部門的經理已指示員工專注於採購額外的零部件，並在中國以外的地方設立生產線以生產更多的新產品，盡管該公司還計劃在中國保留廣泛的業務。

從最近的報導中也能看到蘋果轉移供應鏈的軌跡，印度儼然已成為主要轉移目的地。去年，蘋果在富士康位於鄭州的主要「iPhone城」陷入混亂，這暴露了蘋果供應鏈的漏洞，迫使其下調了產量預期。與此同時，印度總理納倫德拉-莫迪（Narendra Modi）出台了一系列激勵措施來提振當地製造業。上一財年，蘋果公司在印度組裝了超過70億美元的iPhone，在加速向中國以外的地區轉移後，印度在智慧手機領域的產量增加了兩倍。知情人士表示，蘋果現在通過與富士康、和碩等擴大合作，使近7%的iPhone都在印度生產。

與此同時，蘋果還與一系列合作夥伴合作，在印度生產AirPods和Apple pencil，以及Apple Watch、iPad和Mac的組件。目前蘋果已挑選富士康、和碩和緯創在印度組裝設備，近期還在印度新增了一家關鍵供應商塔塔，負責搆建iPhone的外觀並最終組裝整個產品。

印度信息技術部副部長Rajeev Chandrasekhar稱，「我非常有信心，蘋果與印度的合作夥伴關系在投資、增長、出口和就業方面有很大的發展空間，未來幾年將繙一番或三倍。」

除了Gurman指出的四個國家外，經商環境寬鬆自由、水電氣路公共設施完善的泰國似乎也是一個不錯的選擇。知情人士透露，蘋果正在與供應商洽談在泰國生產MacBook的計劃，參與談判的蘋果供應商已經在泰國為其他客戶建立了生產基地，並正在討論為Macbook組裝和生產組件及模塊的可能性。

隨著供應鏈從中國轉移，蘋果最大的合同製造商富士康大幅削減了其深圳園區工人的時薪。三家深圳招聘中介稱，富士康深圳工廠為智能手機裝配線和零部件生產崗位提供19元至20元人民幣的時薪，這比去年同期有所下降，據中介機搆發佈的招聘信息顯示，去年富士康為同樣的崗位開出了22元至26元的時薪。

還有報導指出，此次減薪之際，蘋果正努力擴大在中國以外市場的生產，尋求實現供應鏈多元化。

嘗試：過程困難重重 供應鏈移出中國並不易

實際上，10幾年來，蘋果一直在嘗試將部分製造和組裝業務轉移到其他地方。例如2012年，蘋果與最大的代工製造商富士康合作，在巴西生產部分iPhone機型以規避進口商品的關稅。次年開始在美國得堪薩斯州工廠生產Mac Pro電腦，但巴西和得州的項目進展都不順利。更持久的轉變開始於2017年，蘋果在印度開始生產部分低階iPhone。

如今在中美貿易緊張局勢加劇的情況下，蘋果的多元化戰略加速，那麽蘋果真的能如願嗎？數據顯示，超過95%的iPhone、AirPods、Mac和iPad是在中國大陸製造的，蘋果也從中國大陸賺取了約五分之一的收入——去年為740億美元。由此可見中國對於蘋果的重要性。

供應鏈研究員Kevin O' Marah在《金融時報》上撰文稱在過去的十五年裡，蘋果一直將其頂尖的產品設計師和製造設計工程師派往中國，將他們安排在供應商的工廠中，每次長達數月之久。蘋果還花費數十億美元購買定製機器來搆建其設備，開發其競爭對手甚至不知道的利基專業知識。

科技諮詢公司D/D Advisors創始人Jay Goldberg曾說道：中國擁有一個高度發達的製造業生態系統。對於蘋果來說，放棄這個供應鏈系統是十分困難的。這不是說在其他地方建廠這麽簡單的事情，因為即使你在中國之外的地方建立的工廠，這家工廠的分包商和供應商依然來自中國。在他看來，中國提供的不僅僅是勞動力，而是一個經過多年建設的完整生態系統。這個系統具體的細枝末節很難描述清楚，但蘋果和他在中國的合作夥伴們都對此瞭若指掌。

惠譽國際（Fitch Ratings）的高級主管Nitin Soni認為，「由於其供應鏈合作夥伴，蘋果在中國仍有很強的影響力，蘋果將需要數年時間從中國轉向多元化。該公司仍然需要非常依賴中國，不僅僅是在裝配線上，在半導體生態系統和測試方面也是如此。」

印度國際數據公司（IDC）副總裁Navkendar Singh也表示，蘋果也不太可能完全消除對中國的依賴。鋻於中國生態系統中一些供應商的成本規模、物流和純粹的惰性，蘋果不太可能完全退出中國。

同時需要指出的是，蘋果轉移供應鏈的過程中困難重重，其在印度生產便遇到了阻力。在蘋果供應商之一的印度塔塔集團在霍蘇爾經營的一家外殼工廠中，良品率只有50%，此外印度訂單完成速度也慢於中國。兩名曾在蘋果離岸業務部門工作過的人士表示，該工廠正在製定提高熟練度的計劃，但前路漫漫。一位參與蘋果業務的人士表示，向印度擴張的過程緩慢，部分原因在於物流、關稅和基礎設施。

結語：雖然蘋果十幾年來一直在嘗試降低對中國的依賴，這一趨勢並隨著中美貿易緊張局勢加據而瘉發明顯，然而事實証明蘋果與中國已緊緊「綁定」在一起，將供應鏈轉出中國並非一件易事。