宏碁總經理簡慧祥是誰？ 人事新令預告集團2方向

宏碁（2353）5月人事大地震，數位顯示器事業群總經理簡慧祥直升，出任宏碁新設總經理一職，讓宏碁人十分震驚的是，共同營運長（CO-COO）黃資婷同時退休生效，與宏碁對內發布時間毫無時差。服務35年老臣高效率退役，內外部驚訝之餘也認為預告集團兩方向。

簡慧祥2016年起接掌數位顯示事業總經理，主要產品線有顯示器及投影機，在宏碁服務超過25年，中間曾短暫離開宏碁在增你強及HP服務5年，而根據組織架構，數位顯示器事業群原本是向共同營運長高樹國匯報，此次因顯示器業務及建碁管理有功，簡慧祥一口氣連升兩級榮任總經理，等於共同營運長高樹國反需向總經理簡慧祥匯報。

建碁重返宏碁集團 光復功勞大

回頭看建碁表現，宏碁入股頭4年，由陳俊聖先掌建碁董事長大旗，副董事長為簡慧祥，主要考量建碁數位看板及充電樁螢幕等業務與簡慧祥掌管顯示器事業相關，可以資源整合，2021年再安排簡慧祥接任建碁董事長，建碁也相當爭氣地2021～2022年連續賺錢，受惠於國外專案訂單有成，擺脫多年赤字形象。

建碁1996年從宏碁獨立營運，隨後上市櫃，股權逐漸分散淡出，2017年宏碁認購建碁私募重新將其納回集團版圖，外界推測簡慧祥「光復建碁」上有功。

對內，顯示器與投影機業務在宏碁眾多產品線中只居「小三」角色，宏碁2022年營收中，筆電業務占比超過5成，桌上型電腦10~12%居次，而顯示器業務則9~10%之間，是最小的產品單位。

內部指出，簡慧祥能取得的集團資源不如筆電桌機，但操盤得宜，顯示器在多國取得不錯成績（PC顯示器全球約10強內，不跟桌機搭售的消費型顯示器品牌在泰國、菲律賓等國家拿第一名，電競顯示器前3強……），就資源成效比來說確實相當不易，也凸顯他管理能力。

掌管部門成績亮眼，晉升順理成章，但意外是宏碁為簡慧祥新增設總經理一職，2席共同營運長均在總經理之下，此時黃資婷無預警離開服務35年宏碁也讓外界驚訝不已。

尤其黃在4月仍在出差，並以企業ESG代表身份受訪及出席論壇演說，倦勤退休之事事前毫無徵兆。而黃在人事令公布後，僅向同事表示是照計畫退休，將陪伴家人。

共同營運長制度上路4年半 為留住人才

宏碁董事長陳俊聖於2018年11月宣布共同營運長人選，由當時任資訊產品事業總經理高樹國、全球品牌行銷暨策略運籌中心總經理黃資婷共同接任，被認為是布局接班梯隊一招棋，這兩位未來究竟是誰接任陳俊聖執行長的人選，也成為外界關注。

宏碁創辦人施振榮當時接受《經濟日報》記者提問：怎麼看雙首長人事？他回答主要「是因為台灣人才庫不夠」，因此少一位都不行。

施振榮解釋，不是台灣人才無法獨當一面，而是每個人才集團都不希望流失，必須替人才找舞台，「否則一升遷，（沒升到的）人才就走了。」就如美國企業升遷後人才出走案例屢見不鮮，但外商因人才充沛比較淡然，但台灣企業人才彌足珍貴，不能這樣做。

而今，5月勞動節一過，宏碁董事會投票決議新人事案，大力拔擢簡慧祥，無懼人才異動，董事會同意黃資婷閃電提請退休，比對施振榮先前說法，顯見董事會對此次人事令牽動一掛高階經理人變動早已綜合評估在內。

2關鍵凸顯集團方向

經調查顯示，此次人事異動凸顯兩大現象。內部分析指出，簡慧祥在宏碁服務資歷久，做事明快果斷，擅長與全球各分公司溝通協調合作，在資源不足的情形下敢與各分公司老外負責人軟硬兼施，做到不錯成績，顯示簡慧祥有一定手腕，也因此才能衝上如此成績。

但內部也坦言簡慧祥個性較內斂，不沾鍋，沒有跟誰特別麻吉，甚至有傳言因顯示器產品線較少分配到集團行銷資源，簡跟黃兩人過去關係並不佳，不過因簡慧祥能力不錯，態度謙遜有禮，在創辦人家族中，施振榮跟葉紫華兩人對簡慧祥都印象極佳，成簡慧祥上位助力。

其次，內部也猜測，此次拔升簡慧祥，而輕易同意黃資婷的退休申請，也顯示集團方向更明確朝「集團艦隊」發展，願意在核心事業之餘分出資源、伸手協助各小金虎的高階主管，因為支持集團轉型方向，將獲得更快速的認可升遷，內部指出，黃資婷過去一手掌握全球行銷資源，但明顯看得出對小金虎們支持度不及其他幾位。

內部人員指出，簡慧祥擔任建碁副董事長及董事長職位，高樹國則除先前支持StarVR業務，現在也是酷碁倚天董事長，在集團小金虎業務推動上也相對積極，相對來說，黃資婷手握集團最大資源，沒有在小金虎艦隊中擔任任何「導師」角色，支持集團小金虎積極度低於其他兩人