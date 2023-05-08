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擺脫首季谷底 PC廠看好後市

聯合報／ 記者吳凱中／台北報導

隨著面板、處理器等零組件捎來春風，終端的ＰＣ品牌廠也定調今年首季將是全年「谷底」，在通路商重啟拉貨下，第二季起朝向復甦階段，宏碁、華碩正式吹起反攻號角，ＰＣ供應鏈也可望迎來曙光，擺脫去年第二季ＰＣ出貨量一路走弱頹勢。

宏碁、華碩為全球前六大ＰＣ品牌廠，宏碁近期定調，營收在今年第一季到達低點後，預計電腦與顯示器事業將重獲動能。華碩則預估，首季將是ＰＣ業谷底，後續出貨可望逐季成長。

事實上，零組件端在三月下旬陸續釋出反轉跡象。全球ＮＢ／ＰＣ處理器龍頭英特爾日前在財報會議指出，正看到一些「綠芽」，ＰＣ市場日益穩定，庫存修正進度一如預期，暗示ＰＣ市場可能即將觸底。英特爾預期今年全球ＰＣ出貨量將達二點七億台，未來增到每年三億台。

友達董事長暨集團策略長彭双浪先前也說，面板產業的「剛性需求」回來了，不只電視面板有急單，ＩＴ用面板也有看到。他指出，ＰＣ面板儘管各產品別庫存不相同，但已逐漸回到健康水位。可確定今年四、五月就可看到落底回溫。

不過，ＰＣ產業第二季雖可望「止跌回升」，但整體仍處於向下趨勢。研調機構ＩＤＣ近期報告顯示，今年首季ＰＣ出貨量年減近三成，估第二、第三季仍將年減百分之十七、百分之七，第四季可望回到年成長軌道；今年ＰＣ出貨量預估二點四九億台，低於疫情前四年均值水準。

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