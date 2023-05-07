電動車浪潮避無可避？2大老先後證實 大廠搶位戰開跑

全球節能減碳風潮崛起，綠色能源電動車也成為勢在必行的主流趨勢。大廠紛紛搶進相關市場，提早佈局供應鏈，有研究預估2030年全球銷售量將達3千多萬輛，產值有望超過1.3兆美元，對此，台達董事長海英俊及明基材董事長陳建志也先後證實電動車市場的龐大商機即將到來，而在這波錢潮中，該扮演什麼角色也成為當務之急。

全球車廠動態日新月異，而台達董事長海英俊近日在法說會上透露，電動車戰國時代即將開始，無論車廠是否提早佈局，恐怕仍都會面臨一波「大洗牌」，像上海車展每年都可以看到上百種新能源車出來，而近日特斯拉決定降價，就是為了取得市占率，目前電動車仍比燃油車貴一點，若是降價對這個領域是很好的事，他評估電動車市況會變得更競爭。

至於明基材董事長陳建志，則針對電動車及儲能方面指出，海外電動車市場是持續在朝正向調整，但大陸目前是用比較大的減價促銷力道在推動，因此仍不可小覷；而在大陸儲能市場方面，由於最近頒布儲能規範，他認為，大陸地區在未來會是一個很重要的市場，這對整個電池材料市場，都是會是正向的影響。

至於電池模組商立凱-KY 近年由於轉型為磷酸系鋰電材料與鋰智財供應商，也積極搶進電動車供應鏈，有法人透露，近期電動車市況轉強，電池相關領域都已經變成全球競相爭取的「能源糧食」，而立凱提早搶進市場是對的，現階段最重要的是必須要跟著大趨勢佈局，而非短期漲跌，才可以避免被一時行情給迷惑。

據彭博研究報告顯示，2030年電動車銷售量將達3千多萬輛，隨著電動車時代來臨的速度，較想像中來的還要更快更急，連帶也將影響電動車的市場、產業啟動一連貫的洗牌效應，而汽車產業也會開始受到各界重視，包括零件供應鏈大換血等，同時也激起全球電動車產業競搶人才，不斷追求創新研發技術。

對此，在電動車必備的充電設備上，經濟部也積極邀請產業界合作，其中包括今年2月份由車業龍頭和泰集團、機電大廠士林電機投資以及起而行綠能合力打造的充電國家隊「充壩」就是一個成功案例，據了解，「充壩」（Gochabar）為國內第一個專業充電服務暨營運軟體公司，除引領產業開創次世代智慧型充電服務市場，更串連起一支名符其實的「充電國家隊」。

聯電榮譽副董事長宣明智日前受訪時透露，自己認為電動化將是未來主要戰場，而掌握馬達、電池和半導體者，將掌握高達2兆美元的電動車市場，對於擁有強大的資通訊與半導體產業的台灣而言機不可失。台灣勢必要在2025年成為世界重要角色，才能在2040突破6兆產值時具一席之地，繼續創造出台灣另一座護國神山。

此外，代工大廠們在電動車佈局上也動作頻頻，其中，緯創（3231）在電動車領域佈局有七、八年之譜，從車載電腦系統相關解決方案、中控單元、ECU等車用電控模組產品，近年已出貨予中國電動車客戶，在納入日商JDI旗下在台的高雄晶傑達光電後，進一步推動液晶顯示模組事業於車載、工控領域擴大應用，也跨入一線大廠客戶的模組供應鏈，包括Tier 1車廠的前裝市場。