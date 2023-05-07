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拿下NB、雲端、AI伺服器龍頭 林百里：廣達會更壯大

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
廣達董事長林百里。聯合報系資料照
廣達董事長林百里。聯合報系資料照

廣達董事長林百里昨（6）日表示，廣達已連中三元，拿下筆電、雲端、AI伺服器龍頭，廣達兼具技術及營運能力，未來可望更壯大。

廣達昨日舉辦家庭日暨35周年慶活動，林百里致詞時回想，1988年成立廣達時，當時還沒有移動型電腦，但創業一定要創新，即使當時沒有相關技術，廣達仍硬著頭皮做移動型電腦，接洽客戶都被取笑，但廣達堅持到底。

林百里指出，後來事實證明，筆電才是對的，才是真正的PC（個人電腦），個人電腦應該隨著使用者移動，廣達也因為筆電，從一個很小的公司，做到很大營業規模。

廣達1999年上市後，林百里開始思考什麼東西會取代筆電，他認為，是「雲端」，當每個人在任何時間任何地點都要使用電腦，但運算不夠，因此運算要放在雲端，當時也沒有人懂雲端，2006年廣達做到第一個雲端生意，攜手Google，是新世代雲端的開始，現在則是沒有雲端就沒有生活。

今年ChatGPT引發AI熱潮，林百里說，廣達要創新就要觀察未來趨勢及人類應用，廣達早在2004年就到美國麻省理工學院取經，學習人工智慧，2006年打造第一台AI伺服器，現在已經是AI伺服器龍頭。

林百里表示，廣達未來還有很多新發展、新技術及新應用，廣達都會領先。

廣達 雲端 林百里

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