快訊

星宇班機在日狀況連連 旅客回不來痛批精品航空變「空中監獄」

蘋果PCB鏈 營運將升溫

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

蘋果今年新款iPhone將於下半年推出，法人預測，iPhone出貨可望優於整體智慧機產業表現，出貨年成長約2%至4%，總出貨量有望回升至2.3億支以上。隨蘋果下達衝刺市占持續成長目標，蘋果PCB供應鏈營運將先蹲後跳，PCB廠臻鼎、華通、欣興、燿華、健鼎與台郡等下半年營運將顯著升溫。

市場點名的蘋果PCB供應商不評論單一客戶訊息，不過時逢蘋果PCB供應商5月底股東會陸續召開，已吸引資金提前卡位供應鏈復甦與股東會行情。

外資上周五（5日）買超欣興9,180張，欣興上周五居外資買超榜首；外資與投信也買超臻鼎合計超過300張；外資買超華通268張，連續四個交易日買超；買超燿華643張；投信與自營商則買超台郡。

業界分析，蘋果PCB供應鏈廠商第2季應客戶要求降價，預期上半年會是PCB廠商谷底，但隨新品推出將帶動供應鏈表現，預期一線蘋果PCB廠在個別新品滲透率有望提升，各廠不會盲目殺價，降價非主動而是配合大客戶庫存去化與策略要求。

法人分析，今年旗艦機種類載板主板設計變更不大，主要差異在採用潛望式鏡頭機種配合使用軟硬結合板，一改過去純軟板模組設計，有望帶動華通在新品應用滲透率，PCB龍頭臻鼎、軟板大廠台郡，乃至燿華、健鼎等亦配合蘋果產品線多元發展各有擅長發揮之處，也有望在下半年供應鏈復甦扮演關鍵角色。

蘋果上周公布財報，蘋果執行長庫克說，整個季度資產表現符合預期，第２季度供應不是問題，iPhone的活躍安裝成長到歷史新頁，並在所有地區都有成長。

據蘋果相關訊息，法人認為，蘋果手機供應穩定，代表蘋果對供應商要求季度降價管控持續較往年增強，不過在產品新舊交替之際，供應鏈下半年隨新產品出貨與新品單價初期較高，有望使營運動能增強。

蘋果 PCB 外資

延伸閱讀

「裁員是最後的手段」！庫克：目前不在蘋果討論之列

銀行股從低點回升、蘋果大漲 道指飆546點

美股道瓊早盤漲逾300點！區域銀行股強彈 蘋果漲4.7%

蘋果財報即將登場 可望宣布900億美元買庫藏股發股利

相關新聞

蘋果PCB鏈 營運將升溫

蘋果今年新款iPhone將於下半年推出，法人預測，iPhone出貨可望優於整體智慧機產業表現，出貨年成長約2%至4%，總...

拿下NB、雲端、AI伺服器龍頭 林百里：廣達會更壯大

廣達董事長林百里昨（6）日表示，廣達已連中三元，拿下筆電、雲端、AI伺服器龍頭，廣達兼具技術及營運能力，未來可望更壯大。

每周一勢／電腦製造業產值突破3,000億元

根據經濟部統計，2022年我國電腦製造業產值首度突破3,000億元門檻，主要由於缺料情況緩減，物聯網、人工智慧、雲端運算...

家樂福與 Garena《傳說對決》跨界聯名 跨足年輕族群話題

家樂福支持年輕族群投入運動賽事，籌辦半年時間，首度跨界與國內最大玩家參與度最高的電競聯賽「Garena傳說對決」合作，今...

麻省理工跨學科團隊開發出一種低溫生長工藝 可大幅提高集成電路密度

科技日報報導，美國麻省理工學院某跨學科團隊開發出一種低溫生長工藝，可直接在矽晶片上有效且高效地生長二維（2D）過渡金屬二硫化物（TMD）材料層，以實現更密集的集成。相關論文發表在《自然·納米技術》雜誌上。

新北電競爭霸戰開打 侯友宜：要打造完善電競產業鏈

「2023新北電競爭霸戰」總決賽今明開戰，此次賽事以《傳說對決》、《聯盟戰棋》展開對決，總獎金高達15萬元，吸引不少電競...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦