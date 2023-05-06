家樂福與 Garena《傳說對決》跨界聯名 跨足年輕族群話題

家樂福支持年輕族群投入運動賽事，籌辦半年時間，首度跨界與國內最大玩家參與度最高的電競聯賽「Garena傳說對決」合作，今（6）日家樂福內湖店舉辦家樂福盃傳說對決中路單挑賽，現場256位玩家參加競賽，吸引超過800多位粉絲到場朝聖。

家樂福表示，本次將年輕族群喜愛的端午節粽子成為IP聯名首選商品，並且領先通路首創賣場內舉辦家樂福盃電競賽事與玩家聚會的粉絲快閃店，讓年輕族群主動踏入賣場。

家樂福積極與年輕族群溝通，從去年的校園咖啡競賽到最近的全國校園烘焙大賽，進入校園提供學生們能展現所學並獲得讚賞的平台，也迴響熱烈已持續籌備接續賽事，在商品面的部分今年底更結合許多人氣動漫卡通IP聯名系列商品與換購活動，增加了年輕消費族群進入賣場的購物意願。

而以年輕族群話題討論度最高就屬電競手遊相關活動，亞運已正式將電競納入競賽項目，家樂福支持年輕族群投入運動賽事，籌辦半年時間，首度跨界與國內最大玩家參與度最高的電競聯賽「Garena傳說對決」合作。

評估節慶商品中年輕族群喜愛的端午節粽子成為IP聯名首選商品，並且領先通路首創賣場內舉辦家樂福盃電競賽事與玩家聚會的粉絲快閃店，讓年輕族群主動踏入賣場，在賣場競賽與共同喜愛遊戲的聚會，家樂福提供可發揮自我才能與展現自信的舞台，共鳴話題成為最多討論的通路品牌。

5月6日下午家樂福內湖店特舉辦「家樂福x傳說對決跨界聯名新品發表會」，也於同日上午舉辦「家樂福x傳說對決中路單挑賽」發表會，邀請「傳說對決」產品經理王儀哲與家樂福商品部總監黃翠華代表，以傳說對決有名的對戰地圖，雙品牌LOGO插旗結合，象徵通路與電競跨界聯名的新里程碑。

同時宣布全台家樂福量販／超市／線上購物／家速配開賣「家樂福ｘ傳說對決端午聯名獨家系列」新商品，包括傳說中的粽子、《傳說中的包子》、《inLove Café(換裝) 》，還有傳說對決周邊贈品，也於發表會中亮相，極具人氣禮物包括保冷袋、多功能置物架，與2款預計在5月中旬後發行的飲料提袋、硅藻土吸水杯墊。

另一亮點特邀GCS 2023 春季賽總冠軍BRO戰隊，搭配五路粽供應商介紹傳說中的粽子：立家五福湖州綜合粽、(北)石門農會北部粽、(中)熱浪島叻沙蜜叉燒粽、(南)品香古早味粽、(東)宜蘭阿娘給的蒜味肉羹粽、(外島)狀元油飯XO干貝粽，還有針對遊戲角色裡愛吃包子的筱清，推出傳說中的包子(松包子/炭火超大燒肉包)站台推薦，並且冠軍戰隊也為上午中路單挑賽最多勝前三名頒獎，總獎項獎金超過1萬元。

不僅是粽子與包子商品，家樂福inLove Café推出三款傳說對決聯名設計咖啡杯，使用角色包含：(城市賽專用) 刀鋒寶貝＆布萊特、(端午專用)亞連＆特爾安娜絲、(夏日風格) 芽芽＆堇，分三個期間限定，每一款皆限量發售。