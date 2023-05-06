瞄準精準醫療市場 眾智光電竹科生醫園區新廠今動土

全球第二大熱電堆感測器大廠眾智光電（6819）今（5）日於竹科生醫園區舉行新廠動土典禮，宣布將斥資10億元興建地下2層、地上7層廠房，規劃2027年落成啟用，做為生產量測心肌梗塞的微機電壓力感測器，及第二代外泌體等基地。

眾智光電董事長吳岱錡表示，眾智於竹科成立33年的感測器廠商，主要生產紅外線熱電堆感測器，產品應用於醫療耳溫計、家電與3C測溫為主。有鑑於現代人的文明病流行，衍生醫療費用大增，眾智光電利用其MEMS感測器專業拓展於智慧醫療與精準醫療的應用，使整合感測器與大數據AI的應用可以做預防醫療節省健保成本。

竹科管理局局長王永壯指出，結合資通訊（ICT）與生醫產業，建構完整精準健康產業聚落是政策方針，眾智光電是全球第二大熱電堆感測器大廠，堪稱是隱形冠軍一員。進入竹北生醫園區蓋廠，未來將可成智慧醫療產業邁向兆元產業，成為護國群山一員。

吳岱錡表示，現代文明病除了三高 （高血壓、高血脂及高血糖）外，還有因生活與工作壓力高而產生的憂鬱症，以及肥胖產生的呼吸中止症和心血管的心律不整或心房顫動，加上失眠等問題。這些慢性病如果不檢測出來及時診治，會造成很大的醫療負擔，例如心房顫動引致中風機會大增。

他說，新廠將投入發展一款居家方便使用的呼吸率（BR），與心率（HR）包含心率變動率HRV的監測儀。隨著物聯網的應用，眾智光電的研發主軸將在生醫醫材產業，研發居家健康照護與安全和節能運用的感知模組，成為智慧家庭不可或缺的關鍵零組件，以因應全球人口老化，在家養老的需求。

並先鎖定呼吸中止偵測、心房顫動偵測與自律神經平衡和睡眠品質偵測等產品。並因此成為家庭健康的守護者與預防醫療的先鋒。這新產品線集合AI+IOT應用於智慧醫療，形成跨業（感測器+資訊+醫病）整合創新的產業生態系是台灣轉型發展的新契機。

眾智光電於1998年開始生產我國第一支可銷售的紅外線輻射耳溫槍及電子溫度計，並通過ISO認證及16國專利。耳溫槍產品先後榮獲「亞太當代優質產品金磐獎」及「中小企業創新研究獎」肯定。