蘋果獲利、營收優於預期 台供應鏈注入強心針

雖然全球面臨經濟不景氣及高通膨問題，但「果粉」購買力果然不容小覷：昨全球消費性電子龍頭蘋果公布，上季營收和獲利均優於預期，iPhone在行業逆風環境下，營收年增百分之一點五至五一三點三億美元，為歷來同期最高，蘋果執行長庫克更強調，供應鏈問題已經過去，上季沒有任何產品大幅短缺。

庫克昨主持財報後電話會議，釋出蘋果手機、iPad、筆電等硬體產品，及Cloud和Apple Pay服務業務布局，是全球「果粉」及台灣科技大廠如台積電、大立光、鴻海最關注焦點，財報也為台灣供應鏈注入強心針。

專家認為，這顯示在經濟高度不確定之際，蘋果仍保有韌性。庫克就說，面對新冠疫情、晶片荒和不利的總經因素，蘋果熬過「許多可怕的事」，「供應鏈很強韌，我們對現況與我們的計畫感到滿意」。

通膨壓力下，雖然大多數消費者必須先解決民生問題、手機可以晚一點再換，但實際上，不僅iPhone銷售金額成長，上個月公布財報的三星，雖然營業利益大降，手機部門表現還是相當驚人：三星新機S23系列銷售表現佳。這證實了面對高通膨，手機高階機種仍有看頭。

蘋果也證明自身不僅是簡單的一家硬體公司，上季財報還顯示，產品包括iCloud和Apple Pay等服務部門成長顯著，第二季營收成長百分之五點五至二百○九億美元，創下新高，目前全球付費訂戶達九點七五億人，比三年前倍增。

值得注意的是，庫克在財報會議上提到印度約二十次。庫克說，上季財報表現相對正面，得力於印度等新興市場的強勁實力，「我在印度看到大量民眾進入中產階級」，「印度正處於轉折點」。

上個月蘋果在印度的首家直營門市在孟買開張，就是由庫克親臨主持開幕儀式，顯示印度市場對蘋果的重要性。

在印度之前，大中華區一直是蘋果相當看重的市場，分析師原預測隨中國大陸解封，應該帶動消費性電子產品的需求，不過蘋果的大中華區營收年減百分之二點九至一百七十八億美元。但庫克信心喊話，指出若不計匯兌因素，中國大陸銷售年增率其實有所成長。

蘋果公布完財報，接下來的重頭戲是六月的開發者大會（WWDC），全球「果粉」和台廠供應鏈，將可從WWDC觀察蘋果的前瞻應用和新技術進展。

這也許是景氣逆風與通膨之際，科技業尚可寄望的一道暖流。