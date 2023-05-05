台積電董座劉德音 總裁魏哲家去年年薪同破6億

台積電最新年報今日出爐並揭露，台積電董事長劉德音及總裁魏哲家，去年年薪都超過6億元，主因台積電去年營收和獲利都創新高，公司經營階層薪資加計分紅也水漲船高。

其中劉德音去年年薪為6.32億元，還比魏哲家的6.43億元少了1100萬元，不過二人年薪增幅都接近六成。

台積電市值居全球半導體之冠，劉德音和魏哲家去年的年薪，乍看居台灣上市公司負責人前茅，不過半導體業者表示，和英特爾等國際大廠相比，二人的年薪還是相差甚遠。

劉德音和魏哲家年薪增幅雖達六成之多，但仍低於台積電去年獲利增幅七成，兩人薪資占稅後純益的比重也較前年 0.0671%下降 ，分別降至 0.0622%、0.0633%。

台積電2021年揭露年薪突破憶元的副總經理級包括黃仁昭、何麗梅、羅唯仁、瑞克‧凱希迪、秦永沛、米玉傑、林錦坤、侯永清、張曉強、方淑華、王英郎、余振華、張宗生、吳顯揚、曹敏。

面對地緣政治，台積電擴大海外布局，台積電在致股東報告書中，也特別強調公司正在增加台灣以外的產能以擴大我們的未來成長潛力、接觸全球人才，並進一步提升客戶信任。

以劉德音和魏哲家共同署名的致股東報告書中並提到，隨著台積電擴大全球足跡並在世界各地進行招募，公司的首要任務是識別、吸引和雇用與台積電核心價值和原則相符的人才，讓公司無論在何處營運，都能夠於所有員工間建立台積文化。