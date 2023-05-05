群聯潘健成：NAND原廠擴大減產機率持續上升

群聯（8299）今日召開法說會公布財報展望，群聯執行長潘健成表示，個人相信NAND產業已沒有空間向下砍價，全球NAND產業面對巨大壓力，對產業釋放三個訊息，包含市場價格續跌的機率已經很低了，所有NAND原廠無不希望止跌反轉。第二，NAND原廠擴大減產規模的機率持續上升。第三，群聯受惠於強化設計服務轉型，依舊維持獲利以及相對穩健的毛利率，在此景氣低迷的市況下實屬難得，再再佐證群聯的獲利與NAND市場價格波動已無絕對的連動關係。

群聯今日公布了2023年第一季合併財報營運結果。第一季合併營收為新台幣100.78億元，季減少18%。此外，第一季毛利為32.02億元，毛利率達31.78%，為歷史單季次高，EPS達1.26元。

潘健成表示，公司非消費的市場需求成長抵銷NAND庫存調整影響，營收來自非消費與通路產品營收成，觀察PC與消費品牌已無高庫存，但是相關公司開始溝通採購是希望有便宜的價格，公司也正在溝通何為真正的需求。

潘健成表示，首季毛利率約31.8%，為近五季高檔主要來自電競等相對高價值產品出貨成長，公司NAND採購多元並運用低價庫存持續擴大市占率，另外中國大陸市場復甦需要持續觀察。

潘健成強調，目前NAND原廠虧損、減產、期望推動漲價等狀況已是事實，但目前最重要的是: 市場需求何時可以回溫。也因此為掌握下一波景氣回溫，群聯將持續維持研發力度，透過投資先進的ASIC和尖端產品來維持技術領先地位、保留核心人才以實現技術的連續性、高效執行和傳承經驗、提供最佳的客戶服務支援以及完整的客製化加值設計NAND儲存方案，與全球客戶共同在各種NAND儲存應用市場持續擴大市佔。