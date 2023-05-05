醫材廠赫思科公司 獲准進駐中科虎尾園區

國家科學及技術委員會科學園區審議會第7次會議今(5)日審核通過，醫材廠赫思科公司進駐中科虎尾園區標準廠房投資案，投資金額0.5億元。今年截至目前為止，中科園區累計已引進3家新投資案，投資總額1.72億元。

中科管理局表示，此案投資金額0.5億元，主要研發製造脊椎手術植入系統，包括3D列印多孔性鈦合金椎間融合器、椎弓螺釘系統及骨科手術器械等醫材產品，應用於臨床脊椎手術。

赫思科公司藉由與財團法人工業技術研究院技術合作，運用創新積層製造技術進行椎間融合器的細微結構、多變形狀及內部孔洞等複雜組成之製作，產品設計可跳脫尺寸限制，客製化個人專屬醫材產品，讓手術更加微創，保留更多既有骨骼面積或軟組織，縮短術後癒合及復原時間。

中科管理局說，赫思科公司具備優於同業骨科植入物內部結構設計及3D列印製造工藝，可達到與骨骼相似的孔洞結構、孔隙率及重量，促進骨細胞分化貼附，提高生物相容性，有效改善現行產品的缺點，如沉降、應力遮蔽效應、骨整合不良等，有助提升我國骨科醫療技術，對國內骨科醫療產業發展具實質貢獻。