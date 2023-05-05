中華電信董事長交接典禮 郭水義擔任董事長

中華電信（2412）董事會今日舉行董事會，原董事長謝繼茂功成身退，推舉現任總經理郭水義接任董事長職務，下午舉行董事長交接典禮。

交通部政務次長胡湘麟擔任監交人，胡湘麟致詞時表示，中華電信董事長謝繼茂這四年來帶領中華電信轉型，也打下很好的營運成績，新任董事長郭水義在總經理任職期間也發揮網路及研發優勢等成績，國內電信產業競爭激烈且快速演變，中華電信穩健成長，更是雲端科技智慧生活領航者，在郭水義豐富經驗掌舵下可望傳承謝繼茂董事長過去奠定良好基礎，開拓最好的企業價值。

謝繼茂表示，人才是中華電信維持龍頭的關鍵，未來中華電信仍可領先10年至15年領先，現在就要為15年後的人才搶先布局，相信郭水義董事長可望無縫接軌，一棒接一棒，棒棒都是強棒。

郭水義宣示，中華電信未來三大願景，成為以永續發展為基礎國際標竿企業，成為數位生態系統賦能者領導品牌，成為遠遠超越兆元市值的頂尖企業集團，要把兆元市值當作樓地板，穩居兆元之上。