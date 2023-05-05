大立光4月營收月減13% 客戶拉貨動能差
大立光4月合併營收新台幣28.7億元，月減13%，年減8%，印證大立光執行長林恩平先前所說，4月及5月客戶拉貨動能都很差。
大立光公布營收，4月合併營收新台幣28.7億元，月減13%，年減8%；累計前4月合併營收120.06億元，較去年同期衰退9%。
大立光執行長林恩平先前表示，4、5月客戶拉貨動能都很差，會比3月再差；下半年新機種導入潛望式鏡頭，明年上半年有機會導入混合鏡頭。
林恩平表示，下半年新產品導入的規格看來，整組對焦的比例還是比較高，導入高階內對焦產品的量還是比較少。
根據大立光先前公布首季財報顯示，營收91.36億元，年減10%，季減37%；單季稅後盈餘32.89億元，季減18%、年減40%，每股盈餘24.64元。
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