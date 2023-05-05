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集邦：5月電視面板價格維持上漲

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

面板市場近幾個月來緩步回升，集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓表示，觀察5月的電視市場狀況，目前電視面板的備貨動能仍在，加上面板廠持續動態調控稼動率之下，電視面板價格在5月仍維持上漲態勢。

范博毓指出，目前電視面板的備貨動能仍持續，尤其中國面板廠希望能夠在第2季底以前，讓電視產品利潤回升到損益兩平點以上，因此5月份喊漲的幅度依然不低，預計5月份全尺寸都會回升至現金成本之上。

至於模組產品部分，范博毓表示，現階段觀察需求能見度較不明朗，價格調漲空間有限。預期5月仍有較高機率維持持平態勢。不過近期台系面板廠因為策略調整，率先釋放調漲Monitor面板的訊息，後續對整個市場氛圍以及價格走勢的影響，仍需觀察。

此外，Notebook面板方面，范博毓也指出，目前需求動能緩步增加，整體需求後市的能見度亦不明朗，因此品牌客戶在面板備貨態度上仍偏保守。面板廠雖然也有試探性的釋放想要漲價的訊息，但預期品牌客戶抵抗漲價的強度也很高，因此目前觀察5月份的Notebook面板價格仍維持持平態勢。

電視面板 漲價

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