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鴻海4月營收4292億元 月增7.2%

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）今（5）日公布2023年4月營收為4,292億元，月增 7.23%，年減 11.77%。與公司預期約略相當。2023年前四個月營收為1.89兆元，年減0.14%，為歷年同期次高。

展望第2季，鴻海表示，基於目前已經進入新舊產品轉換期，加上2021年缺料狀況在去年上半年緩解，致使去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，在去年基期較高的情況下，維持4月份釋出的第2季展望，預估2023年第2季營運展望將呈現季減、年減的狀態。

鴻海2023年4月營收4,292億元，月增 7.23%。其中，「消費智能產品類別」有雙位數成長，「電腦終端產品類別」有顯著成長，「雲端網路產品類別」約略持平，而「元件及其他產品類別」略為衰退。

至於鴻海2023年4月營收，年減 11.77%。四大展品線皆略為衰退。

鴻海2023 年累計前四個月營收為1.89 兆元，年減0.14%。其中，「消費智能產品類別」有顯著成長，「雲端網路產品類別」約略持平，「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」略微衰退。

鴻海 營收

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