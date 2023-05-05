科技公司開始裁員了？ 網分析一原因「外商先裁」

近日PTT八卦版上有鄉民提問「到底有哪間科技公司開始裁員了？」引發熱烈討論，在該篇文章中，原PO表示美國這兩個月一堆裁員消息出來，包含google、微軟、Meta、Amazon 、Twitter等，每間公司都是瘋狂裁員，矽谷號稱Q1已經裁掉16萬人，然後批踢踢房市版也跟著高潮，說科技業現在人人自危，等裁員潮一來，房價直接崩盤。

原PO還補充說明問了身邊的同學朋友，都沒聽到要裁員的消息，甚至問了10幾間都說沒聽到消息，包含RD、作業員、財務、PM都問遍了，想知道版上有沒有鄉民可以分享現況？

網友點出台灣看不見裁員潮的關鍵，因為「外商先裁，薪資高當然要裁」、「台灣薪水低得可憐是要裁個什麼鬼」。

網友還分析「台廠人事成本那麼低，再裁下去還會有人嗎？」認為台灣少子化、嚴重缺工，若是貿然裁員，可能面臨未來找不到人的風險；也有網友分享公司不僅沒有裁員，「還有陸續招聘幾個新人」。

1111人力銀行公關總監陳尹柔分析，台灣科技業不敢裁員的主因是台灣的少子化和勞動力嚴重短缺，如果公司裁員太多，他們可能冒著在未來找不到合適的替代人員的風險。因此，許多台灣科技公司可能會選擇通過刪減獎金、不再招聘新員工、遇缺不補或實行無薪假等政策來降低人事成本。

而根據1111人力銀行調查顯示近七成三上班族對於踏入科技圈有意願，僅有27.2%的人表示沒意願。而想要（已經）從事科技業的主要原因為優渥的薪資待遇（72.3%）、員工福利完備（53.2%）、產業前景看好（49.5%）、年終分紅很可觀（39.4%）以及升遷制度健全（19.1%）。

此外，陳尹柔也點出為了留住員工，台灣科技業要更加注重提供具有競爭力的薪資和福利待遇、提供良好的工作與生活平衡，並建立積極的企業文化才能有效攬才、留才。

現今高度競爭的科技產業，想要避開被裁員的地雷，個人職場即戰力至關重要，陳尹柔建議上班族可以透過參加培訓課程、參與線上學習平台、參加行業內的會議和研討會、社群媒體等等充實自己的能力和知識，提高工作上的競爭優勢。

1111人力銀行近期也同樣關注科技業動態，因應ChatGPT席捲全球，成立「生成式AI創新學院」，提供眾多線上免費課程供上班族進修( https://www.1111.com.tw/200493/ )，邀請包括智合科技總經理李忠軒、台大資工系副教授陳縕儂、連續7年美國微軟全球最有價值專家MVP李啟龍、核果智能科技執行長李厚均以及台灣人工智能產業協會講師孫善堂等人接棒開講，只要登入1111會員即可免費報名上課。