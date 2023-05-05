蘋果財報優預期 台積電衝500元關、大立光挑戰2,000元

蘋果公司（Apple）財報出爐，上季營收和獲利表現都超出華爾街預期，每股盈餘1.52美元，高於平均預期的1.43美元，台股蘋概三王的表現中，台積電（2330）今（5）日再衝關500元，大立光（3008）則是挑戰2,000元關卡，鴻海（2317）力守105元。

蘋果財報周四盤後公布，上季營收和獲利表現都超出華爾街預期，主要是iPhone銷量超出分析師的預估；在截至4月1日的第2季，蘋果營收948億美元，季減19.1%，連續第二季下降，年減2.5%，優於市場預期。

稀釋後的每股稅後純益（EPS）為1.52美元，季減19.5%，年減3.4%，優於市場預期的1.43美元；蘋果股價在盤後交易上漲，但反應並不是很熱烈。

台股今日開高走低，盤中一度翻黑下滑至15,578.67點，高低點差距超過百點，強勢的軍工股、綠能相關族群等出現壓回，大盤在11時過後再拉升至平盤之上，蘋果上季財報優於預期，激勵蘋概股龍頭指標台積電的表現。

台積電早盤以以500元開高，一度拉升至502元，上漲4元，助攻大盤指數盤中再站上季線，不過，台積電股價在衝上500元後仍有賣壓，壓縮股價漲勢一度回至498.5元，僅上漲0.5元，不過，挑戰收復500元的企圖強烈。

大立光早盤以2,010元開出，上漲20元，再挑戰2,000元關卡價，但也一度翻黑下滑至1,985元，盤中力守平盤。

鴻海同樣也是蘋概股重要指標，早盤以105元平盤開出，一度拉升至105.5元，低點下滑至104.5元，盤中力守平盤價位。