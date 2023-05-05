台積2奈米廠卡高球證補償？ 中市府：已達成初步共識

台積電高雄廠上月宣布由28奈米調整為5到7奈米，因土地取得等原因尚未動工。國民黨台中市議員關切，世界列強都在搶台積電，但中科2奈米廠卻傳出因高爾夫球證補償金問題，交地時程一延再延，恐錯失根留台灣契機。民進黨議員則對未來用水用電大增，擔心影響大台中民生。

議員陳文政表示，最先進的中科2奈米廠，用地是興農高爾夫球場，環評已通過，卻傳出因高爾夫球場球證補償、球場勞工問題未解決，交地作業一延再延。

他強調，「不能讓一顆高爾夫球，讓護國神山垮了」，要把最先進的製程留在台灣、留在台中。呼籲市府重視，主動介入協調，加速高科技投資的進程。

副市長黃國榮說，歡迎台積電落腳台中，目前在都市計畫審議中。據他了解，需用土地球場的會員成立自救組織，已達成初步共識，談妥球證收購價格；市府立場與議員一致，台積電的用電量由台電調度，市府會要求台電保證民生用電無虞。

議員林祈烽說，台積電如在台中設廠，一天要用掉中火1.5部機組的發電量、10萬噸的水量，市府如何把關？先前市府希望台積電能多用綠電，但台中綠電夠台積電用嗎？

經發局長張峯源表示，台積電高層拜訪市府，承諾每天會用10萬噸的再生水，現階段台中生產的再生水可全數提供台積電中科廠區使用，另新建再生水廠，再生水量持續增加。用電部份，台中所有太陽能光電的發電量，約是一部中火機組的容量，就算全提供給台積電使用還不夠，市府會要求台電公司除供給台積電外，須確保台中市的民生用電。