益張第1季每股純益0.67元 客戶庫存去化狀況逐步改善

全球商用置物設備廠益張（8342）公布第1季合併財報，合併營收淨額3.12億元、年減37.2%，合併毛利率19.3%，較去年同期15.9%上升3.4個百分點，稅後純益2,243萬元，季增57.1%、年減64.5%，每股稅後純益0.67元。

益張表示，隨著全球疫情逐漸趨緩，醫療體系解封和觀光餐飲產業陸續復甦，客戶庫存去化狀況逐步改善，逐步推升客戶拉貨動能，其中又以醫療照護類產品成長較為顯著，預期第2季營運可望優於第1季。

同時，公司致力於推動內部成本優化，並且持續投入自動化設備提升生產效率，以維持公司的競爭優勢，益張對下半年營運仍保持審慎樂觀看待。

益張第1季財務資訊，反映出美、日、歐等主要市場需求因客戶庫存去化因素干擾，對於接單造成一定程度影響，導致今年第1季營收較去年同期下滑。

益張指出，第1季美元匯率波動較去年同期和緩，呈現區間震盪整理，因此第1季無業外匯兌收益額外挹注，而使今年第1季獲利呈年減態勢，每股盈餘回歸本業貢獻，表現相對其他產業平穩。

此外，由於新台幣匯率相對去年同期走貶，以及客戶產品比重調整，與結構優化所帶來的助益，帶動今年第1季毛利率有所回升。