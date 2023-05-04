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邑昇第1季每股賺0.28元 PCB 產業供應鏈庫存水位普遍偏高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

邑昇實業（5291）於今日公告2023年第一季營運成果，2023年合併營收為新台幣2.7億元，稅後淨利0.1億元，毛利率22%，每股稅後純益（EPS）0.28元，公司提到，受到終端電子消費市場低迷影響，PCB、LED自行車燈產業供應鏈庫存水位普遍偏高，營運表現較去年同期減少，然e-bike市場發展前景明確，加上邑昇e-bike今年將正式於海外市場落地銷售，後續龐大市場商機可期。

邑昇表示，第一季仍受全球電子供應鏈疲軟影響，下游客戶庫存水位普遍偏高，使拉貨動能趨於疲軟，在生產出貨未達規模經濟下，影響毛利率較去年同期下降1個百分點；營業費用率為16%，較去年同期略為提升，主要是邑昇持續積極投入e-bike設計研發與行銷推廣產生相關費用，由於邑昇以電子業為背景，有別於一般傳統車廠，擁有馬達、電池、儀表板三電系統整合優勢，e-bike營運增長空間正向樂觀。

在PCB事業方面，公司指出，以少量多量客製化利基市場為主，應用領域廣闊，涵蓋工控、工業電腦等，能分散單一市場風險，並降低部分市場需求下修的衝擊；而LED自行車燈方面則持續研發新款式，在性能、外觀與材質上進一步優化，預期消費性產品庫存可望在下半年回到正常水位，第四季起開始重回正常供貨狀態，並期待明年重回成長動能。

自行車 毛利率 消費

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