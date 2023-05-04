高通台灣創新競賽 10家新創入圍 競逐30萬美元

高通今日宣布2023年「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, QITC）入圍名單，在邁向更趨成熟的第五屆，台灣新創團隊踴躍報名參賽，各團隊的應用面向多元，今年共遴選出10支出色的隊伍，凸顯台灣新創擅於運用5G、AI技術，並在多項垂直應用領域投注創新解決方案。

第五屆入圍「高通台灣創新競賽」的10家新創團隊分別是（依公司名稱英文字母順序排列）：3drens（三維人）、Agromeans（辰明智能）、AiSeed（艾知科技）、BRICKS（方塊磚智慧顯示）、CoolSo（酷手科技）、GoMore（博晶醫電）、InterGrid（合聯電網）、PetaRay（兆輝光電）、Upbeat Technology（阿比特電子科技）、YajanTech（雅匠科技），運用5G、AI、物聯網、機器學習、XR等創新技術，投入智慧城市、智慧零售、農業科技、能源管理、無人機、多媒體互動、智慧健康照護、穿戴裝置等相關應用。

高通自2019年以來在台舉辦「高通台灣創新競賽」，至今邁向第五屆，共育成39支優秀的新創團隊。高通持續推動鼓勵創新想法、扶植在地生態系拓展各項計劃，以驅動未來科技發展。其中兩家QITC團隊，ioNetworks（艾陽科技）及NexRetail（深智科技）於近期列入高通物聯網生態系的合作夥伴，透過高通推出的全新物聯網解決方案，共同參與連結智慧邊緣裝置的快速拓展，提升國際競爭力並創造更多的商業機會。

第五屆QITC延續往年，與國家科學及技術委員會（國科會）所屬的台灣科技新創基地（TTA）合作，於今年初舉辦台南、台北、高雄說明會，吸引全台各地的新創公司熱烈報名。TTA期待高通以支持新創的初心和決心，持續透過「高通台灣創新競賽」扶植科研創業，共同激發全台優秀新創的能量，並以科技創新驅動經濟發展。此外，TTA不斷地鼓勵女性投入創業領域，本次樂見有女性創業家參與QITC，期待為新一屆的QITC增添多元的面向。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，今年度在徵件踴躍的競爭之下，我們難以取捨、最後選出10支優秀團隊。值得一提的是，今年入圍的AiSeed（艾知科技）及InterGrid（合聯電網）皆有傑出女性創辦人的參與，為新創及科技產業打破刻板印象、注入新力量與創新思維，展現高通追求多元共融的核心價值。隨著5G持續蓬勃發展，新創在擴展5G生態系扮演關鍵角色，高通未來將持續支持台灣新創，攜手相關部會、新創團隊與資通訊產業締造多方共贏，提升國際能見度。

第五屆「高通台灣創新競賽」入圍團隊將可獲得1萬美元的入圍獎金，並展開為期6個月由高通技術公司贊助的各項育成計畫，囊括技術支援、業師指導、智慧財產權與專利的培訓，最終於今年年底決賽中選出一支優勝、兩支優選隊伍，將可獲得總計30萬美元的決賽總獎金。