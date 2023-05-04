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廣達發現金！游於智計畫全台找盟主 每校4萬元快申請

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達「游於智」計畫為籌組地方策略聯盟，祭出高額經費補助積極招募「盟主」。（擷取自廣達臉書）
廣達「游於智」計畫為籌組地方策略聯盟，祭出高額經費補助積極招募「盟主」。（擷取自廣達臉書）

代工大廠廣達（2382）在臉書宣布，旗下廣達基金會年度計畫「游於智」為了深化在地資訊的教學能量，決定推動「地方策略結盟」，並為其招募「盟主」，通過甄選的盟主們，除將做為各縣市推動整項計畫的主力、找尋未參與過「游於智」的學校結為盟校，一同活化科技應用課程，並且最高每人可申請高達4萬元的現金經費補助。

據了解，「游於智」計畫主要開放給全台的國民小學申請，申請資格則以校為單位，計畫總時長為完整一學年，且分成「普及」、「精進」2種方案供校方選擇，除提供專為教學現場量身打造的教具，讓學童們既安全又容易上手，而為深植在地資訊科技教學能量，激發程式語言學習之風氣，發展在地教師教學互助社群，故規劃策略聯盟教育推廣模式。

廣達透露，這項計畫會將符合資格且具備能量之盟主學校進行聯盟的籌組，帶領未參加過「游於智」計畫的學校，進行模組化教學課程及社群共備，拓展國小程式語言結合機電整合教學之普及率，協助更多學校實施程式語言課程，開拓學生對未來智慧生活的視野。

針對盟主的申請資格，廣達表示，將挑選先前就與計畫合作超過2年的學校優先，並同時執行過普及方案及精進方案者，以校為單位來擔任盟主，報名時間自即日起至民國5月31日止，獲選的盟主可依照「教師研習營」、「社群共備」、「講師鐘點費」、「交通費」、「課程開發費」及「教材」等項目來申請經費，而每校經費申請上限為4萬元。

廣達 程式語言 社群

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