南亞科4月營收連二增 法人評價維持買進

南亞科（2408）4月營收月增5.2%，法人機構指出，雖第2季DRAM報價將會持續走跌，即使跌幅會縮小，但南亞科稼動率沒有回升，還是得認列閒置資產損失，業績可能持續面臨虧損的挑戰，但隨現貨、合約價格有望止跌回升中，評價維持買進。

南亞科受惠出貨量成長、帶動營收連二月增加，分析師指出，多數記憶業者調降資本支出、啟動產能調節及減緩製程轉進，南亞科也跟進調整，包括降稼動率，彈性調整產品組合和資本支出，因應客戶需求和市場變化去做正常的動態調整，以因應市場疲軟，預計2023年bit growth shipment將動態調降20%以內。

第1季南亞科減產導致認列閒置損失，毛利率由正轉負，南亞科尚未認列庫存跌價損失，若沒有減產則毛利率有機會翻正，影響毛利率因素包括銷售價格與成本，而成本包括減產提列的費用。目前第2季報價可能續跌，且維持減產，還是會產生閒置資產損失認列下，毛利率轉正的機率不高，市場預估單季每股虧損約0.93元。。

不過，也有法人機構表示，觀察近期DRAM報價，其中，現貨價自4月底開始走穩甚至小幅走升，可留意後續報價回溫力道及延續性，考量近期三大廠在減產後紛紛傳出控貨穩價的策略，現階段樂觀預期現貨、合約價有望在第2季下半季至第3季間止跌回升。