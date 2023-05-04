快訊

國中會考開放陪考掀論戰 專家提陪考7不「表情別緊張」

地球最終命運！科學家首次目擊 垂死恆星「一口吞掉」行星

MLB／大谷翔平5局狂飆13K 「100轟+500K」達陣史上第二人

南亞科4月營收連二增 法人評價維持買進

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

南亞科（2408）4月營收月增5.2%，法人機構指出，雖第2季DRAM報價將會持續走跌，即使跌幅會縮小，但南亞科稼動率沒有回升，還是得認列閒置資產損失，業績可能持續面臨虧損的挑戰，但隨現貨、合約價格有望止跌回升中，評價維持買進。

南亞科受惠出貨量成長、帶動營收連二月增加，分析師指出，多數記憶業者調降資本支出、啟動產能調節及減緩製程轉進，南亞科也跟進調整，包括降稼動率，彈性調整產品組合和資本支出，因應客戶需求和市場變化去做正常的動態調整，以因應市場疲軟，預計2023年bit growth shipment將動態調降20%以內。

第1季南亞科減產導致認列閒置損失，毛利率由正轉負，南亞科尚未認列庫存跌價損失，若沒有減產則毛利率有機會翻正，影響毛利率因素包括銷售價格與成本，而成本包括減產提列的費用。目前第2季報價可能續跌，且維持減產，還是會產生閒置資產損失認列下，毛利率轉正的機率不高，市場預估單季每股虧損約0.93元。。

不過，也有法人機構表示，觀察近期DRAM報價，其中，現貨價自4月底開始走穩甚至小幅走升，可留意後續報價回溫力道及延續性，考量近期三大廠在減產後紛紛傳出控貨穩價的策略，現階段樂觀預期現貨、合約價有望在第2季下半季至第3季間止跌回升。

南亞科 毛利率

延伸閱讀

春茶旱災減產延後採茶缺工 移民署上山抓「黑工」茶農叫苦

精測4月營收月增0.4% 今年來高點

南亞科 4月營收增5.3%

三星電子考慮削減超兩成晶片產量 分析師：或有更大規模減產行動

相關新聞

Google首度在台導入半導體研究計畫 將與這四校合作

Google台灣董事總經理馬大康今天在官方部落格公布，去年為台灣量身打造的「半導體研究計畫」即將正式展開，希望結合產學界...

聯準會升息1碼美股下挫 蘋果財報仍影響台股

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，並暗示可能停止升息，但尚未作出停止升息的決定，美股主要指數3日收黑。法人指出，台股與美...

AMD之後換高通 陸行之嘆：台積電五大客戶輪流暴雷

繼晶片大廠超微（AMD）公布上季營收下滑9%，本季財測也低於分析師預期之後；高通也公布本季財測黯淡，且拖累盤後股價一度重...

超值股東會紀念品來了 聯電愛地球碗組吸引排隊人龍

上市櫃公司2023年股東會紀念品幾乎都已公布，受到投資人青睞者近50家，名牌餐具、高價值消費券及保健品，是最受關注的股東...

陸廠立訊奪三款新iPhone訂單 台廠警戒

紅潮步步進逼，陸廠立訊機密再下一城。立訊從去年iPhone 14系列新機訂單初期僅分配操刀兩支機種，據悉，今年立訊在蘋果...

iPhone 15代工訂單 紅潮進逼

紅潮步步進逼，陸廠立訊精密再下一城，從原本去年iPhone14系列新機訂單初期分配僅操刀兩支機種，據了解，今年立訊在蘋果...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦