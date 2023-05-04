伊雲谷傳捷報 奪AWS東盟服務合作夥伴3大獎

數位轉型服務商伊雲谷（6689）晚間在臉書宣布，公司在AWS（亞馬遜雲端運算服務）合作夥伴獎中，贏下3項具代表性的大獎，包括東盟年度服務合作夥伴、馬來西亞年度合作夥伴、菲律賓年度合作夥伴等。伊雲谷指出，公司持續提供企業各種「雲解決方案」來維護資安，這次獲獎除同仁們的努力，最重要的還要感謝客戶們長期給予的信任。

據了解，伊雲谷為首位入選進「Cloud Security」類別的台灣廠商，也意味台灣資安市場開始受到國際的矚目。而公司日前在「東盟年度服務合作夥伴」當中獲4項提名，而這次成功拿下3項殊榮，實屬相當不容易。對此，伊雲谷也透露，這次獲獎也再次激勵大家繼續提供更優質的服務，進一步擴大培養與客戶的關係。

國內製造業挑戰遽增，從貿易戰、疫情到地緣政治，都讓製造業者疲於奔命，不穩定的新常態讓業者建構「韌性製造」更加重要，為了增加製造彈性，據 IDC 調查顯示，全球企業以較過去兩倍的速度，正快速啟動以「雲」為中心的數位基礎架構。製造業目前正從「被動轉型」變為「主動轉型」，同時也加大企業對於新技術、新服務的投資力道。

對此，伊雲谷科技除長期致力於提供企業級雲端服務、並整合多雲，不只以雲端優勢解決企業 IT 維運的困境，也將企業級應用搬遷上雲，結合大數據、人工智慧等加值應用，以及商業應用情境式顧問服務，帶動企業「以新方法經營商業模式」提供客戶專業的一站式雲端解決方案，並獲得各界認可。