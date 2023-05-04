陸廠立訊奪三款新iPhone訂單 台廠警戒

紅潮步步進逼，陸廠立訊機密再下一城。立訊從去年iPhone 14系列新機訂單初期僅分配操刀兩支機種，據悉，今年立訊在蘋果iPhone 15系列一舉拿下三款機種代工訂單，躍升15 Plus主力供應商，並拿下部分15、15 Pro訂單。儘管鴻海集團仍為iPhone 15系列代工最大供應商，但這是鴻海近年首次面臨Pro機種訂單遭到和碩、立訊三家分食的情況，引起台灣供應鏈高度警戒。

蘋果今年秋季預定發表四款新iPhone，分別為15、15 Pro、15最高階機種（暫稱Ultra或Pro Max）及15 Plus，隨著去年中國大陸嚴密封控，引發鴻海鄭州廠騷動事件，也導致今年新機代工訂單大洗牌。

蘋果供應商透露，立訊去年新機訂單分配主要操刀部分iPhone 14及14 Plus，但今年立訊躍升iPhone 15 Plus主力代工廠，立訊同時也拿下部分15及15 Pro組裝訂單，但最終仍要看量產量率而定；這是立訊切入蘋果iPhone組裝供應鏈後，首次在未大量生產前就拿下三支新機種代工訂單。

據了解，鴻海集團仍手握iPhone 15系列最多代工訂單，雖然15 Pro業務遭到和碩、立訊分食，但仍為該機種最大供應商，且最高階的15 Ultra仍由鴻海獨家操刀，鴻海也手握入門機種最大訂單量。法人看好iPhone 15系列整體出貨量可望優於iPhone 14系列出貨量。