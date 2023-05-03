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外媒指美製晶片不得不漲價？台積電這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。(本報資料照片)
台積電。(本報資料照片)

外媒今日報導指出，台積電（2330）若要守住毛利率，美製晶片將不得不漲價。對於該議題，回應本報記者詢問，台積電今日傍晚回應說明，「台積公司不評論價格問題與市場傳聞。」

台積電也提到，有關海外晶圓廠的建設成本問題，請參考2022年第四季與2023年第一季法說會中的說明。

依據Tom's Hardware網站指出，台積電在海外建晶圓廠比國內貴得多，想堅守毛利率的話，海外代工的價格將不得不漲，美製晶片的費用可能比台製晶片高30%。

台積電先前在過去兩季的法說會上答覆分析師提問時已指出，一般的情況下美國廠綜合費用等建置成本比台灣高四至五倍，不過台積電一定會確保海外獲利。即便在台灣以外增加產能，相信長期毛利率達53%以上仍是可實現的，而具持續性且健全的股東權益報酬率（ROE）能夠優於25%，同時為股東帶來盈利增長。

台積電當時也說，雖然海外晶圓廠的起始成本高於台積公司在台灣的晶圓廠，但目標是管理和最小化成本差距。台積公司的定價將維持策略性以反映價值，其中亦包含在地域上的靈活性價值。同時將利用大量生產、規模經濟和製造技術領先的競爭優勢，持續降低成本，我們亦將繼續與各國政府密切合作，以取得他們的支持。

台積電 晶圓廠 毛利率

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