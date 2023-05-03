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精誠資訊董事會通過第1季財報 EPS 1.84元

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

精誠資訊（6214）董事會今（3）日通過第1季財報，其中首季稅後純益較去年同期成長達44.83%，單季每股稅後純益1.84元，該公司表示，首季獲利強勁成長，主要受惠企業資安需求帶動，在數位轉型及資安等商機帶動下，該公司今年營運持續正向。

精誠今年第1季合併營收為82.28億元，與去年同期相較，成長6.66%，較上季減少10.28%，第1季合併稅後純益為4.55億元，較去年同期的3.14億元，大幅成長44.83%，也較上季小幅成長2.28%，首季每股稅後純益1.84元。

精誠資訊表示，第1季營收以及獲利均有顯著成長，主要受惠於強勁的企業資安需求，精誠在資安相關業務領域取得大幅進展，所投資的資安服務公司達友科技，除認列貢獻之外，也展現合作綜效；數位轉型議題持續發酵，帶動經銷代理業務需求提升，創造業績增長；而透過提供加值服務，服務性收入比例亦較去年同期成長，也帶動獲利增加。

精誠表示，面對2050年淨零排放的國家政策目標帶動的各項綠能科技解決方案需求，該公司自行開發一站式SaaS雲端碳管理系統，透過專業減碳策略顧問與生態圈伙伴，提供符合國際標準ISO 14064-1規範的盤查流程架構建立，並與內部營運活動數據連結，最終產出溫室氣體報告，特別適用於擁有多國多地據點的企業，目前已有製造業客戶使用。

為進一步提升服務產值，精誠鎖定雲端服務、數據服務、資安服務、軟體開發服務以及維護維運服務等五大服務範疇，持續投入資源與技術能力及人力養成，提升顧問服務的營收占比，以達成優化毛利率與獲利的目標。

精誠 資安

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