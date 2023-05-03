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研華法說會 第2季營收預估低個位數年增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）今（3）日舉行法說會，展望第2季，研華預估，營收約與首季相當，但比去年同期有低個位數增長，至於毛利率落在37.5%至39.5%區間，營益率則為17%至19%左右。

研華預估，第2季若以1美元兌新台幣30.4元的匯率情境下預估，營收為5.6至5.8億美元，換算新台幣約為170.24億至176.32億區間，相比首季的173.96億元，約當持平或上下微幅增減。但比去年同期168.24億元相比，約年增1.19%至4.8%。

研華預估第2季毛利率為37.5%至39.5%，今年首季則為39.73%。第2季營益率17%至19%，首季則為20.13%。

展望第2季，研華年初已啟動下階段全球化轉型，首波於北美、日本、東南亞等重要據點強化投資、擴大共創；北美新總部亦於本月正式開工動土，為下階段成長奠基。

同時，在全球能源轉型趨勢下，研華也積極接軌國際，研議具體時程路徑以響應生物多樣性承諾及不毀林承諾。外部市場機會方面，研華透過Sector Driven策略集結並對準新能源商機，於再生能源基礎建設、EV電池及充電樁設備、iEMS智慧節能系統等應用領域取得先機，整體營運期待能有逐季成長表現。

此外，研華勇奪《遠見》第19屆ESG企業永續「綜合績效-電子科技業」、「傑出方案-教育推廣」雙獎楷模，成為236件參賽方案中僅19.5％獲獎的佼佼者，達成首次同時贏得兩大獎肯定的殊榮，顯示研華攜手產業夥伴、共同實現綠色轉型與永續目標的具體成果，深受評審肯定。

研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，研華連續4年獲得遠見ESG企業永續獎綜合績效－電子科技業楷模的殊榮，從「綠色營運」、「物聯網普及共益」、「員工及社會共好」三大永續主軸出發，結合企業核心能力發展各項永續智能解決方案如能源管理系統、智慧醫療、智慧工廠、智慧交通等；2022年來自永續產品營收的比例超過18%。

研華 新台幣

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