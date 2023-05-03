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聯電推出40奈米RFSOI平台 加速5G毫米波應用

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯電（2303）今（3）日宣布，40奈米RFSOI製程平台可供量產毫米波（mmWave）的射頻（RF）前端製程產品，進而推升5G無線網路的普及，與包括在智慧手機、固定無線接入（FWA）系統和小型基地台等方面的應用。

聯電表示，現今大多數5G網路傳輸頻段都在8GHz以下，但毫米波的技術則使用介於24GHz至60GHz間的頻段，藉此提供超高的傳輸速度、極低的延遲以及更穩定的連接。

聯電指出，40奈米RFSOI製程平台針對射頻開關、低噪音放大器和功率放大器進行優化，能夠處理更寬的毫米波頻段，並能保持精巧尺寸，同時達到在毫米波模組中含括更多射頻元件的需求，以提供客戶將波束形成器、核心和被動元件以及前端元件整合在單一射頻晶片的解決方案。

聯電技術開發部執行處長馬瑞吉（Raj Verma）表示，「5G的發展取決於毫米波的布建，以提供虛擬和擴增實境（VR／AR）、智慧城市、工業自動化和健康醫療應用所需的速度與能力」。

馬瑞吉（Raj Verma）強調，「聯電隨著40奈米RFSOI平台的推出，擴展射頻技術的組合，協助客戶將其先進的5G裝置推向市場，並在持續成長的毫米波市場掌握商機。目前已有幾家客戶與我們洽談，為其射頻前端產品制訂客製化的40奈米RFSOI製程，預計2024年開始量產」。

聯電提供最完整的射頻前端模組解決方案，服務包括行動通訊、Wi-Fi、車用、物聯網和衛星通訊等廣泛的市場應用，RFSOI系列的解決方案以8吋和12吋晶圓生產。自2014年以來，聯電已有超過400個產品完成設計定案（tape out），350億顆RFSOI製程IC投入各種應用；聯電的55奈米RFSOI製程也已投產多年，服務5G sub-8GHz市場。

4G 聯電 毫米波

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