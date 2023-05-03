世界先進：預期大部分庫存修正至本季底

世界先進（5347）今日舉行法說會，會中表示，對於今年下半年仍舊是比較樂觀審慎的態度去看待，預期大部分庫存修正至本季底，或有些延展到第3季修正完，至於景氣回復狀況，坦言現在看得不是很清楚，仍待持續觀察。

世界先進總經理尉濟時表示，在消費性電子產品經歷幾個季度的庫存調整之後，開始看到客戶的晶圓需求增加。因此第2季的營運展望為，合併營業收入將約介於 94 億元至 98 億元之間。

世界先進公布今年第1季營運報告，合併營收約為81.87億元，季減14.5 %、年減39.3 %，稅後純益約13.64億元，毛利率約為30.0 %，每股稅後盈餘約0.82元。

尉濟時表示，經過劇烈庫存調整週期，加上總體經濟如通膨、戰爭、地緣政治等因素，公司將保守審慎進行產能擴充，晶圓五廠將延後擴充4,000片的月產能，預計明年初建置完成。

尉濟時表示，由於部分客戶本季對公司晶圓需求逐漸回升，但整體終端市場需求仍疲弱，仍有部分客戶進行庫存調整，訂單能見度約3個月左右，預期本季產能利用率可望提升約4%。