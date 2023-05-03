快訊

震驚！67歲沈文程驚爆「已離婚」單身20年內幕曝光

澎湖孝子遭遊客爆打民怨續燒 縣警局出面回應了

獨／日本草莓屢違規 食藥署：專家決議放寬農藥殘留、最快7月上路

世界先進：預期大部分庫存修正至本季底

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

世界先進（5347）今日舉行法說會，會中表示，對於今年下半年仍舊是比較樂觀審慎的態度去看待，預期大部分庫存修正至本季底，或有些延展到第3季修正完，至於景氣回復狀況，坦言現在看得不是很清楚，仍待持續觀察。

世界先進總經理尉濟時表示，在消費性電子產品經歷幾個季度的庫存調整之後，開始看到客戶的晶圓需求增加。因此第2季的營運展望為，合併營業收入將約介於 94 億元至 98 億元之間。

世界先進公布今年第1季營運報告，合併營收約為81.87億元，季減14.5 %、年減39.3 %，稅後純益約13.64億元，毛利率約為30.0 %，每股稅後盈餘約0.82元。

尉濟時表示，經過劇烈庫存調整週期，加上總體經濟如通膨、戰爭、地緣政治等因素，公司將保守審慎進行產能擴充，晶圓五廠將延後擴充4,000片的月產能，預計明年初建置完成。

尉濟時表示，由於部分客戶本季對公司晶圓需求逐漸回升，但整體終端市場需求仍疲弱，仍有部分客戶進行庫存調整，訂單能見度約3個月左右，預期本季產能利用率可望提升約4%。

晶圓 世界先進

延伸閱讀

驅動IC訂單回溫！世界本季營收估季增7％ 期待下半年明顯甦

旺季恐不旺？世界先進看半導體 庫存修正恐延展至Q3

世界首季EPS 0.83元 法說前宣布高階人事異動 股價相對強勢

世界營運長尉濟時升任總經理 方略為董事長兼策略長

相關新聞

興櫃2022年營收穩定成長 光電、其他電子業營收獲利亮

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2022年度財務報告之公司家數為302家，均已依規定期限完成公告申報作業。經統計上述30...

驅動IC訂單回溫！世界本季營收估季增7％ 期待下半年明顯復甦

專業8吋晶圓代工廠世界（5347）今日舉行線上法說會，釋出大小面板驅動IC及電視和部分消費性電源管理IC回溫，本季合併營...

世界先進董座方略：今年碰到逆風 但維持4.5元股息沒問題

世界先進（5347）今(3)日召開法說會，投資人關注後續配息是否因景氣而變化，對此世界先進董座方略回應說，股息希望穩定成...

一年配息兩次？世界先進董座：抱歉獲利不夠分成多次發放

世界先進（5347）今（3）日召開法說會，投資人關注配息議題可否一年配息兩次，對此世界先進董座方略回應說，很抱歉賺的錢不...

大宇資插旗印度市場 今爆量攻漲停創8個月新高

遊戲股大宇資（6111）宣布插旗印度遊戲市場，成立印度子公司，今（3）日股價強勢攻上漲停83.6元，創下近8個月新高，盤...

「櫃買市場業績發表會」5月10日起熱鬧登場

櫃買中心配合上櫃公司2023年第1季財務報告的公布，精心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，將自5月10日（周三）起連三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦