台灣微軟與智捷生醫簽合約 推MR混合實境醫學影像產品

台灣微軟與智捷生醫（8176）今（3）日舉辦產品發表會，正式宣布雙方簽署合約，推出MR混合實境醫學影像產品「Holoeyes Azure」，打造元宇宙智慧醫療Eco-System，開發更多元宇宙智慧醫療的應用場景。

「Holoeyes Azure」是一個專為醫療用途設計的醫療雲產品，能利用Azure雲端平台提供資安管理、數據存取、AI分析等功能，並支援Microsoft Teams系統來分享和傳遞VR影像，智捷生醫的VR、MR影像技術以3D全彩呈現，是現今市場上唯一，相信能帶給微軟Azure醫療雲在市場上明顯差異化與獨特性。

合約簽署重要見證人宣明智表示，這項合作代表台灣正式進入醫療元宇宙時代。由智捷提供3D混合實境解決方案，運用於微軟全球的混合雲服務平台上進行開發、運行、和提供服務，共同配合衛福部政策，一起推廣、促進台灣醫療院所的「元宇宙智慧醫療平台」建置和升級，將為台灣醫療影像運用、傳輸及存儲帶來革命性的變革，包括立體化及彩色化CT／MRI影像、透過HoloLens2進行遠距醫療及教學、可更直觀解釋病情，以提升醫病關係等。

台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正表示，智慧醫療是全球趨勢，也是台灣微軟致力推動數位轉型的重點領域之一。「Holoeyes Azure」是一個充分展現數據價值和創新力量的產品，結合了VR和MR的最新技術，在保障資料安全和隱私的同時，提供了更直觀、更人性化、更高效率的影像服務，相信「Holoeyes Azure」將成為未來數位健康領域中不可或缺的工具之一。

陳守正表示，台灣微軟很榮幸能夠與智捷生醫合作，將微軟在雲端運算和人工智慧方面的最先進技術引入3D MR醫學影像領域。期待「Holoeyes Azure」能夠開啟元宇宙時代下的智慧醫療新模式，讓更多的醫師和患者受惠於數位轉型帶來的便利和效益。

智捷董事長孫継信強調，目標打造健保署國家級VR／MR彩色醫學影像數據庫，可以在元宇宙中共享、討論3D影像；智捷曾經合作過的專案有：台北榮總移植外科VR模擬與PGY測驗、基隆長庚整形外科MR顱骨重建、光田醫院（弘光科大）MR醫護應用，都獲得良好且正面的回饋；童綜合醫院也將在近期簽定合作協議，率先於骨科中導入。期待在智慧醫療新模式下提高國人的醫療品質，造福全國人民，打造健康新台灣為目標。