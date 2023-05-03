台積電想看AMD訂單Q3強力復甦恐很難？陸行之曝觀察點

晶片大廠超微（AMD）上季營收下滑9%，本季財測也低於分析師預期，拖累盤後股價重挫，資深半導體產業評論家陸行之認為，「超微的伺服器CPU也撐不住了」，「台積電（2330）要想看到AMD訂單在3Q強力的復甦，就只能靠下游系統客戶（PC、伺服器）二季度要有比較強力的增長把在手的庫存清掉，否則就很難」，他強調，「目前觀察的重點在PC／伺服器下游廠商二季度營收增長力道及在手庫存的狀況」。

超微2日公布第1季財報，營收53.5億美元下滑9.1%，雖符合市場預期，但卻是超微自2019年來首見營收萎縮，主受PC市場疲軟的影響，扣除特定項目後每股盈餘60美分，高於市場預期的每股56美分。

超微預期，第2季營收將達53億美元（加減3億美元），低於分析師平均預估的55.1億美元。執行長蘇姿丰在聲明中表示，公司預期「下半年會成長，隨著PC和伺服器市場轉強」。

陸行之今（3）日在臉書針對超微上季營收及本季財測提出看法，他表示，AMD第1季營收1%高於預期，第2季度營收指引4%低於預期，但第2季跟 Intel沒兩樣，都差不多季比持平。

陸行之說，AMD預期non-GAAP毛利率 50%，測算 GAAP 毛利率應是 44%，季比持平，但比 Intel 好近10百分點；另外，第1季庫存月數達4.24個月，為歷史新高，季增20%，年增79%，以晶片庫存水準及第2季度營收持平來看，再對照台積電季衰退7%的情況，AMD第2季應該有在降庫存月數。

陸行之認為，台積電要想看到AMD訂單在第3季強力的復甦，就只能靠下游系統客戶（PC，伺服器）在第2季要有比較強力的增長把在手的庫存清掉，否則就很難，所以目前觀察的重點是PC／伺服器下游廠商第2季營收增長力道及在手庫存的狀況。

陸行之表示，根據AMD公布數據中心CPU銷售情況，第1季季減22%，年增0%，主因企業用伺服器客戶訂單大幅下滑（暗指伺服器品牌客戶較弱），雲端客戶還有年增長，伺服器CPU第2季也不太行，但期待下半年復甦，今年還是有雙位數年增長。

他進一步說明，AMD過去就是雲端客戶有軟體能力才能大量採用 AMD的 CPU 整合到 Intel 的生態系中，怎麼現在占少數的企業客戶可以影響公司這麼大，主要是大陸的伺服器企業客戶在砍單，但雲端客戶也沒好到哪裡去。從各大雲服務廠商資本開支就知道，雲端客戶伺服器訂單也有減弱，谷歌的一季度資本開支就年減36%，Amazon 年減 5%。

陸行之說，在上次貼文就曾提到，Intel 數據中心／AI晶片第1季營收只剩37.18億美元，季減14%，年減39%，估計Nvidia 的數據中心／AI GPU晶片第1季營收將順利超車 Intel，拿下龍頭寶座。

陸行之解釋，但目前搞不清楚的是，到底是伺服器 server 市場庫存太高（伺服器遠端控制晶片龍頭信驊（5274）第1季營收季減50%，年減42%）， 還是AMD搶份額，還是 ARM CPU搶份額？今天答案揭曉，信驊的營收數字還是領先指標，AMD的伺服器CPU也撐不住了。