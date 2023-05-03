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談大陸競爭 世界先進：機會大於挑戰

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

世界先進（5347）今（3）日下午舉行法說會，法人問及面對大陸的競爭將如何因應？董事長方略表示，目前看到的反而是機會大於競爭、機會大於挑戰，很多因地緣政治造成的生意板塊的挪移，至少公司目前看起來是有益的；至於長期競爭，公司也會非常小心應對，爭取對公司絕佳的戰略位置。

方略解釋，大陸過去十多年來產業競爭都一直存在，相對台廠，陸資企業有計畫補助，在價錢上有競爭力，這現象一直都存在。世界先進採取的作法是選擇做價值服務，在競爭力、品質等方面著力，眼前地緣政治所造成的改變，「我們並沒有感覺進一步惡化這樣的競爭態勢」，反而因為地緣政治造成板塊挪移，有一些大陸的晶圓廠或是供應商考慮搬出。

世界先進 板塊 晶圓廠

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