旺季恐不旺？世界先進看半導體 庫存修正恐延展至Q3
半導體產業庫存修正比預期長引發各界關注下半年恐旺季不旺的情況，對此世界先進（5347）今（3）日召開法說會時回應相關議題則說，目前看來仍以審慎樂觀看待下半年，但庫存修正在第2季甚至可能延展到第3季，下半年的復甦力道仍需持續觀察。
世界先進說，由於訂單能見度維持約3個月，目前看第3季庫存修正後的回復情況仍保守，下半年仍不太清楚，仍必須持續觀察後市情況。
在世界先進法說會之前，台積電（2330）在今年4月法說會上也已提到，Fabless（IC設計）庫存調整所需時間比原先預期更長，且可能持續到第3季才會重新平衡到更健康水準。而世界先進今天法說會上釋出的展望也呈現類似的氛圍。
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