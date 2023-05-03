台達電美洲總部獲LEED Zero Energy認證

台達電（2308）今（3）日宣布其美洲區總部已成為加州弗利蒙市（Fremont）首座，同時也是矽谷灣區第二座通過美國綠建築協會（USGBC）LEED零能耗（Zero Energy）認證的綠建築。

台達電表示，零能耗認證要求建築的發電量必須大於等於耗電量，而台達美洲總部原本即為LEED白金級的節能綠建築，近年更陸續導入台達自身的創新綠色解決方案，同時透過新建太陽能停車棚，搭配新設330度（kWh）儲能系統優化再生能源使用，每年可產生超過140萬度的再生電力，大於建築自身用電量。台達推動綠建築不遺餘力，已在全球累積32棟綠建築，持續以科技助力全球永續發展。

弗利蒙市市長Lily Mei表示，如同弗利蒙引領綠色科技的潮流，台達也不斷為建築能效豎立行業標竿。台達在弗利蒙打造的美洲總部是加州最早獲得LEED白金級綠建築認證的私有設施之一，今天更成為整個灣區第二座實現LEED零能耗認證的設施，創造了新的里程碑。我們很高興看到台達一直以科技實踐永續，甚至在疫情期間仍持續投資社區，將位於弗利蒙的總部打造成其綠色解決方案的驗證場域。

台達美洲區總經理黃彥文表示，過去30多年來弗利蒙市一直是台達在美洲的家，台達很榮幸能夠打造這城市首座的LEED零能耗綠建築，將其產生的環境與社會效益回饋給社區。台達美洲總部達成零能耗的里程碑，將進一步幫助台達實踐在2030前於全球據點100%使用再生電力的RE100承諾。同時，透過提供協助綠建築和永續城市發展的智慧綠色解決方案，也正是台達商業模式與ESG結合的具體例證，以科技來促進人類的永續環境目標。

台達美洲區總部的節能設計不僅考量其氣候、地理環境的特點，更結合了營運上的使用需求，是綠建築全方位整合的良好典範。為達成零能耗，台達近期於美洲總部更導入自身的物聯網、智慧綠色解決方案。