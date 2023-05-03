世界先進估Q2回升季增逾14% 庫存調整後需求增加
世界先進（5347）今（3）日召開法說會公布展望，世界先進估計第2季營收約介於94-98億元，將較今年首季營收約81.87億元，季增逾14%，換算季增約14.8-19.7%，世界先進提到，因部分消費電子庫存調整後需求增加帶動。另外下半年復甦情況仍需持續觀察回復幅度。
世界先進總座尉濟時提到，目前大小尺寸面板驅動IC與部分電源管理IC回溫，使更先進營收比重回升，但是由於庫存調整，訂單能見度僅能維持三個月，不過稼動率第2季有望提升個位數百分點約4個百分點。
世界先進預測，假設新台幣30.4兌1美元，估計第2季營收94-98億元，估毛利率約29-31%，營益率約16.5-18.5%之間。
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