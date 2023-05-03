外資：Lordstown對鴻海營收影響不到1% 維持正面看法

還記得小學時做錯事，就要被老師罰抄課文、罰站的回憶嗎？現在連科技大廠也傳出有這樣的規定。近日有網友分享美國記憶體晶片大廠美光（Micron）內部對話，「美光規定承攬商若有缺失，要請該承攬商罰寫稽核條例50次」，消息曝光後引發熱議，內行人甚至點名「台積電也有。」

2023-05-03 11:39