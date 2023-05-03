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外資：Lordstown對鴻海營收影響不到1% 維持正面看法

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海集團告知美國新創皮卡電動車廠Lordstown Motors準備撤出生產夥伴關係，終止1.7億美元（約新台幣54.3億元）的投資計畫。（路透）
鴻海集團告知美國新創皮卡電動車廠Lordstown Motors準備撤出生產夥伴關係，終止1.7億美元（約新台幣54.3億元）的投資計畫。（路透）

鴻海（2317）遭到合作夥伴Lordstown指控撤資？美系外資今（3）日發布最新報告指出，Lordstown對鴻海影響有限，其中，占鴻海長期投資不到1%，對營收的影響則低於1%，持續關注鴻海電動車（EV）進度，維持鴻海EV業務正面看法。

摩根士丹利預期，Lordstown投資在最糟情境之下對於鴻海影響有限，主因一，鴻海目前對Lordstown總投資金額為5,270萬美元，占鴻海長期投資不到1%。二，美國俄亥俄州廠區持續營運。將關注鴻海在2025年的EV目標下，未來生產製造及客戶爭取的進度。

摩根大通表示，評估Lordstown相關車款對於鴻海EV產能耗用影響低於5%、營收影響低於1%。假設最糟情境下，鴻海2024、2025年EV出貨量僅4萬與29萬台，預期將分別影響當年度獲利4%與7%。基於全球產能、客戶基礎以及垂直整合服務，維持對於鴻海EV業務正面看法。

鴻海

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