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房價漲幅比竹科還瘋？ 台南科學園區5年價漲近7成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台灣三大科學園區中，南部科學園區周遭房價五年間漲幅高達67.7％，最為突出。圖／永慶房屋提供
台灣三大科學園區中，南部科學園區周遭房價五年間漲幅高達67.7％，最為突出。圖／永慶房屋提供

台灣科技產業受惠全球轉單效應，新竹、中部及南部三大科學園區2022年營業額更突破4兆2664億元，科技產業聚落也帶動周邊房市火熱。永慶房產集團根據2018年至2022年五年期間三大科學園區與園區所在都會區中古屋買賣實價登錄資料彙整，三大科學園區周遭中古屋房價明顯上漲，其中以南部科學園區近五年房價漲幅突破六成最為突出，中部科學園區房價漲幅則與所在地台中市縣市相當，園區題材利多相對較不明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，依據2018年至2022年平均房價漲幅數據發現，三大科學園區中，南部科學園區與新竹科學園區近五年房價漲幅均超過六成，其中，南部科學園區五年漲幅高達67.7%，將近七成，新竹科學園區漲幅則為63.1%，而中部科學園區漲幅則以39.3%位居第三。

陳金萍說明，南部科學園區位於善化區新市區交界，距離台南都會區相對較遠，園區從業人口更傾向在園區附近租房或購屋，讓台南科學園區周邊房市近年的快速成長，主要受惠於台積電宣布3奈米製程進入量產投資擴廠影響，吸引國際半導體大廠艾司摩爾（ASML）、GOOGLE及多間半導體中下游供應商進駐，創造了大量的就業機會。

另，南部不動產價格相較於中、北部便宜，因此，吸引不少投資、置產族群搶進，房價呈現漲勢，近五年平均單價從2018年15.5萬成長至2022年26.0萬，單價從「1字頭」漲至「2字頭」，漲幅高達67.7%，居全台科學園區之冠。

新竹科學園區則是台灣發展最早的科學園區，也是最知名的科技產業聚落。陳金萍說明，新竹科學園區周邊房市交易主要是受惠竹科就業人口成長動能支撐，據統計竹科就業人數於去年12月已達17萬5217人，占新竹縣市人口將近17%，竹科新貴所得高且收入穩定，在購屋、置產剛性需求強勁下，周邊房市交易火熱，買盤穩健使房價持續走高，住宅單價從2018年23.6萬成長至今年38.5萬元，是三大園區中房價最高的地區，五年房價漲幅達63.1%。

進一步觀察三大園區以及座落縣市的房價漲幅，園區題材效應是可被複製的，三大科學園區五年漲幅均超過縣市漲幅，陳金萍指出，三大科學園區中，新竹科學園區與南部科學園區漲幅明顯高於新竹縣市與台南市，新竹科學園區五年房價漲幅63.1%，而新竹縣市漲幅則為50.8%，南部科學園區漲幅高達67.7%，而台南市漲幅則為49.0%，顯示科學園區的磁吸效應明顯，在產業聚落、就業機會、人口紅利加持下，購屋需求穩定成長，也推升房市交易價格。

至於中部科學園區與台中市整體房價漲幅相當，陳金萍說明，中部科學園區鐵、公路交通便捷且鄰近台中都會區，園區從業人口約5.5萬人占台中人口比例不到2%，加上台中市近年積極推動市地重劃，房屋供給相對充足，加上比價效應下，園區題材外溢效應明顯，轉往沙鹿、龍井、大雅等區域，形成縣市房價呈現均質成長的狀況。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

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