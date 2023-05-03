NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳 將於COMPUTEX發表現場主題演講

外貿協會今（3）日宣布邀請NVIDIA（輝達）執行長暨創辦人黃仁勳親至COMPUTEX 2023現場發表主題演講。該演講將於5月29日上午11時在南港展覽館2館7樓星光會議中心舉行，內容涵蓋加速運算與人工智慧，歡迎立即報名參加。

NVIDIA在其最近的人工智慧和元宇宙時代大會（GTC）上宣布了一系列在生成式AI、模擬和協作方面的突破，而這些突破正在促進全球領導企業的生產力和效率。

此外，在今年COMPUTEX元宇宙-次世代應用論壇上，NVIDIA企業市場行銷與開發者計劃部門副總裁 Greg Estes將擔任講者，以「Racing Towards the Industrial Metaverse」為題，分享NVIDIA與其合作夥伴如何利用Omniverse、生成式AI和加速運算技術，開啟令人興奮的3D工作流程新時代。Greg的演講將於 5 月 30 日下午 2 時30分至 3 時舉行，歡迎立即報名參加。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）將於今年5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館及2館盛大舉辦，計有17國1,000家廠商、使用3,000個攤位，展覽期間外貿協會舉辦廣受專業人士歡迎的COMPUTEX Keynote & Forum，邀請全球科技產業巨擘赴臺剖析關鍵科技創新，現已開放報名，更多活動資訊請至外貿協會展覽官網查詢。