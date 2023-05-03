快訊

中一中「烯環鈉」歧視原住民 校長鞠躬道歉：願接受懲處

評／郭董提高雄半屏山蓋核電廠 環境工作者指與國際趨勢不符

罰小學生？美光規定「有缺失罰寫50次」 內行人曝：台積電也有

NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳 將於COMPUTEX發表現場主題演講

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳。圖／貿協提供
NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳。圖／貿協提供

外貿協會今（3）日宣布邀請NVIDIA（輝達）執行長暨創辦人黃仁勳親至COMPUTEX 2023現場發表主題演講。該演講將於5月29日上午11時在南港展覽館2館7樓星光會議中心舉行，內容涵蓋加速運算與人工智慧，歡迎立即報名參加。

NVIDIA在其最近的人工智慧和元宇宙時代大會（GTC）上宣布了一系列在生成式AI、模擬和協作方面的突破，而這些突破正在促進全球領導企業的生產力和效率。

此外，在今年COMPUTEX元宇宙-次世代應用論壇上，NVIDIA企業市場行銷與開發者計劃部門副總裁 Greg Estes將擔任講者，以「Racing Towards the Industrial Metaverse」為題，分享NVIDIA與其合作夥伴如何利用Omniverse、生成式AI和加速運算技術，開啟令人興奮的3D工作流程新時代。Greg的演講將於 5 月 30 日下午 2 時30分至 3 時舉行，歡迎立即報名參加。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）將於今年5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館及2館盛大舉辦，計有17國1,000家廠商、使用3,000個攤位，展覽期間外貿協會舉辦廣受專業人士歡迎的COMPUTEX Keynote & Forum，邀請全球科技產業巨擘赴臺剖析關鍵科技創新，現已開放報名，更多活動資訊請至外貿協會展覽官網查詢。

NVIDIA 元宇宙

延伸閱讀

股海自由行／靜待季報公布 兩大族群聚焦

台積電年底破千…600元學長們將解套？ 專家：不是不可能

顯卡破壞神？《暗黑破壞神4》Beta公測傳3080 Ti變磚災情 暴雪聯手NVIDIA調查中

泡沫破滅後 元宇宙才正要站上發展起點

相關新聞

美光規定「有缺失罰寫50次」 內行人曝：台積電也有

還記得小學時做錯事，就要被老師罰抄課文、罰站的回憶嗎？現在連科技大廠也傳出有這樣的規定。近日有網友分享美國記憶體晶片大廠美光（Micron）內部對話，「美光規定承攬商若有缺失，要請該承攬商罰寫稽核條例50次」，消息曝光後引發熱議，內行人甚至點名「台積電也有。」

房價漲幅比竹科還瘋？ 台南科學園區5年價漲近7成

台灣科技產業受惠全球轉單效應，新竹、中部及南部三大科學園區2022年營業額更突破4兆2664億元，科技產業聚落也帶動周邊...

NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳 將於COMPUTEX發表現場主題演講

外貿協會今（3）日宣布邀請NVIDIA（輝達）執行長暨創辦人黃仁勳親至COMPUTEX 2023現場發表主題演講。該演講...

群創暑期實習計畫開跑 祭出最高60萬元獎學金攬才

少子化浪潮衝擊企業人才招募至巨，群創（3481）宣布2023年第五屆「InnoStar Plus暑期實習計畫」火熱開跑，...

電子龍頭開缺起薪43K 金寶搶國貿、電商人才

新金寶集團旗下金寶電子（2312）為挖掘更多具有潛力的國貿暨跨境電商人才，特地攜手台北市進出口商業同業公會於本周六（6日...

日月光先進封裝平台VIPack獲年度元件技術獎

日月光投控（3711）旗下日月光半導體今日宣布其先進封裝平台VIPack在2023年3D InCites 大獎中榮獲「年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦