漢翔董事長胡開宏：軍工要落實維修在地化 共創雙贏

「台美國防產業合作論壇」登場，漢翔（2634）董事長胡開宏今表示，強化國防戰力為政府的核心政策，台灣產業全力支持，由航空、船艦、太空、資安全面提升能力，落實維修在地化，克服美國技術輸出的問題，透過不斷溝通、溝通、再溝通然後共創雙贏。

胡開宏表示，像多年前的F-16維修合作案，漢翔朝著攜手國內廠商一起合作，成立亞太F-16維修中心，經過3年多時間，這個案子算是成功，長期台灣要不斷強化各種戰機維修中心。

漢翔在無人機業務，將與國內無人機法人及民間業者結合，與具設計能力之公司合作，爭取成為無人機量產中心，無人機項目包含軍用人機、軍民通用無人機，在軍用無人機，由國家中山科學研究院主導，該院於本年3月14日對外展示軍用人機研發果，包含銳鳶無人機、紅雀無人機等9款偵蒐與攻擊無人機。中院持續化無人技術，後續完成各項性能測試後，將與國內產業共同合作進行生產，並依政府無人機產業推動政策將成熟技術與產能釋放予民間，打造台灣人機產業鏈。

軍民通用無人機，運用民間現有技術能量生產製造，包含雷虎科技、經緯航太、中光電智能機器人、神通資訊科技、自強工程顧問、佳世達、長榮航太、富蘭登科技、智飛科技等廠商。

漢翔強化國防戰力為政府之核心政策，台灣產業全力支持，由航空、船艦、太空、資安全面提升能力；除了自主研發外，與國外合作是必經之路，無論是先進技術移轉、合作生產、區段組裝均可提升台灣航業的技術水準，進而建立全球供應鏈。

期望美方加速工合技轉、認證、料件供應、國防供應鏈及資安認證等作業，深化台美合作關。台灣航空產業立基於國防需求，促成國際合作，引進關鍵技術，再透過資源釋商、技轉民間，可強化產業能量，進一步提升台灣的工業水準，推升台灣攀登至國際航空供應鏈的高階地位，達成「國防帶動產業、產業支持國防」的雙贏目標。